Bad Säckingen Betrunkener tritt und schlägt Polizisten

Streife setzt am Sonntag in Bad Säckinger Fußgängerzone pöbelnden Mann fest.

Eine Fußstreife der Polizei war Sonntag gegen Abend in der Innenstadt von Bad Säckingen unterwegs. Von einem Bürger wurden die beiden auf einen Betrunkenen aufmerksam gemacht, der Passanten anpöbeln würde. Als die Polizisten den Mann auf sein Verhalten ansprachen, reagierte er sofort aggressiv und weigerte sich auch, sich auszuweisen. Da er weitere Maßnahmen der Polizei nicht zuließ, wurde ihm der Gewahrsam erklärt. Als ihm die Handschließe angelegt werden sollte, schlug und trat er um sich und versuchte, wegzurennen, was allerdings aufgrund seiner Alkoholisierung fehlschlug, er stürzte. Auch auf dem Boden wehrte er sich vehement, so dass erst mit Hilfe einer zweiten Streife der Mann überwältigt werden konnte. Der Gewahrsam wurde richterlich angeordnet und der 52-Jährige musste in die Zelle, nicht jedoch ohne zuvor die Polizeibeamten noch zu beleidigen. Sein Verhalten wird strafrechtlichen Folgen haben.