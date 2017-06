Bad Säckingen Betrunkener entgeht nur knapp einem Unfall

Gegen den Mann wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Nur knapp entging laut Polizei in den frühen Morgenstunden des Dienstags ein betrunkener Fußgänger einem Unfall. Dies hatte er der Geistesgegenwart eines Autofahrers zu verdanken, dem der Betrunkene vor das Auto lief. Der Autofahrer war um 4.45 Uhr in der Rheinvogtstraße unterwegs, als ihm plötzlich ein Mann mit Hund vor das Auto lief. Der Autofahrer legte eine Vollbremsung ein und konnte eine Kollision gerade noch verhindern. Im Anschluss daran schlug der Fußgänger wie wild auf das Auto ein. Der Fahrer rief die Polizei, die den Fußgänger in sitzend vor einer Haustüre entdeckte. Der Mann war laut den Beamten augenscheinlich stark betrunken und kaum ansprechbar.

Der bei ihm befindliche Hund machte auf die Polizisten einen erschöpften Eindruck, worauf beide zum Polizeirevier gebracht wurden. Dort wurde der 22-Jährige Mann in Gewahrsam genommen und seinem Hund frisches Trinkwasser gegeben. Gegen den jungen Mann wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Der 22-Jährige steht zudem im Verdacht, seinen Hund gequält, geschlagen und getreten zu haben. Eine Tierärztin wurde mit der Begutachtung des Hundes beauftragt.