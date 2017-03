Bad Säckingen Betrunkener Fahrer schläft im Auto ein

Auf dem Bahnhofplatz Bad Säckingen nicht ein Mann mit 1,1 Promille am Steuer ein.

Der Polizei wurde am Sonntagabend gegen 21.10 Uhr ein betrunkener Autofahrer gemeldet, dieser sei am Bahnhofsplatz am Steuer eingeschlafen, nachdem er von einem Zeugen angesprochen wurde, habe er Gas gegeben und sei gegen den Randstein gefahren. Die Polizei traf den VW kurz darauf fahrend in der Waldshuter Straße an. Der Fahrer zeigte Alkohol bedingte Auffälligkeiten, ein Test ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, der Führerschein sichergestellt.