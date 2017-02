Bad Säckingen Berufsinfomationstag bietet wieder Beratung und Infos aus erster Hand

Die 19. Ausgabe findet am 18. Februar im Schulzentrum Bad Säckingen statt. Über 70 Firmen präsentieren dabei ihr vielseitiges Profil und stellen sich potenziellen Auszubildenden vor

Bad Säckingen (ska) Auch in seinem 19. Veranstaltungsjahr erfreut sich der Berufsinformationstag der Beruflichen Schulen in Bad Säckingen einer ungebrochenen Beliebtheit. Und das bei den teilnehmenden Firmen, als auch bei den Schülern, die sich über ihren künftigen Berufsweg informieren möchten. Obwohl bereits an der Grenze der Kapazitäten, schaffen es die Organisatoren immer noch, einen Platz für eine Firma zu finden, die sich ebenfalls vorstellen möchte.

Darum sind es in diesem Jahr über 70 Aussteller, die sich am Samstag, 18. Februar von 9.30 bis 13 Uhr im Schulzentrum der Beruflichen Schulen präsentieren. "Der Berufsinformationstag stellt eine Wirtschaftsförderung für kleine Betriebe dar", weiß Raphael Shopp, Leiter der Gewerbeschule. Vor allem für die Handwerksbetriebe ist dieser Tag wichtig. "Unterstützend kommt hinzu, dass sich an diesem Tag auch die Innungen präsentieren", so Schopp weiter. Wichtig und gut ist es auch, dass die Betriebe ihr Auszubildenden zur Beratung an die Tische stellen. "So auf Augenhöhe spricht es sich einfach leichter", betont es Hans-Peter Hess, Leiter der Rudolf-Eberle-Schule. "Da ist es gut, wenn sich der Personalchef eher im Hintergrund hält". Auch der Samstag hat sich als Veranstaltungstag durchgesetzt. "So haben die Eltern Zeit, ihre Kinder an die Veranstaltung zu begleiten", so Hess weiter.

Während sich die Technischen Schulen und Handwerksbetriebe in der Gewerbeschule präsentieren, finden sich die kaufmännischen Berufe in der Rudolf-Eberle-Schule. Wer sich über Pflege- oder Sozialberufe informieren möchte, ist in der Hauswirtschaftlichen Schule gut aufgehoben. Gleichtzeitig mit den Ausstellern, präsentieren sich auch die Schulen selbst. So sind in der Gewerbeschule alle Werkstätten geöffnet und es wird darin gearbeitet, damit sich die Besucher ein Bild von ihrem Wunschberuf machen können. Die Rudolf-Eberle-Schule stellt ihre Schülerfirmen in dem neuen Containerbau hinter dem Schulgebäude vor. In der Hauswirtschaftlichen Schule wird in den Küchen gebacken und gekocht.

Gleichzeitig am Veranstaltungstag selbst und am folgenden Montag, können sich die Schüler für das neue Schuljahr anmelden. Acht Schularten sind es etwa in der Gewerbeschule.

"Da zeigt sich unsere Vielseitigkeit", sagt Hess. "Immerhin die Hälfte der Abiturienten im Landkreis Waldshut machen ihren Abschluss in einer Beruflichen Schule", betont Isabelle Schlipphack, Leiterin der Hauswirtschaftlichen Schule.

Berufsinformationstag

Der 19. Berufsinformationstag ist am Samstag, 18. Februar von 9.30 bis 13 Uhr. Gleichzeitig können sich an diesem Tag auch die Schüler für das neue Schuljahr anmelden. Dazu stehen am Veranstaltungstag die Computer in der Rudolf-Eberle-Schule zur Verfügung. Während der Veranstaltung sind alle Lehrer anwesend und beantworten Fragen. Auch am folgenden Montag werden Anmeldungen angenommen, aber da finden keine Beratungen mehr statt.