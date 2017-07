Bad Säckingen Berufliche Schulen verabschieden Oberstudiendirektor und Leiter Hans-Peter Hess

Es war eine Feier mit viel Prominenz und Glückwünschen: Mit 67 Jahren wurde Oberstudiendirektor und Schulleiter Hans-Peter Hess in den Ruhestand verabschiedet. Der "Weltenbummler und Cosmopolitan" wurde für sein besonderes schulisches Engagement gewürdigt.

Er hat das Geschick, nicht nur die Schüler, sondern auch die Lehrerkollegen für sich einzunehmen. Pädagogisches Geschick, gepaart mit Menschenführung, getoppt von Ruhe, Gelassenheit und vor allem viel Humor. Eigentlich wollte er noch nicht gehen und auch die Schule will noch nicht so wirklich loslassen.

Doch Oberstudiendirektor Hans-Peter Hess, Schulleiter der Beruflichen Schulen in Bad Säckingen, hat mit 67 Jahren die Altersgrenze erreicht. Er darf – oder besser: muss – jetzt Pensionär werden. Am Mittwoch wurde Schulleiter Hans-Peter Hess im Beisein von Vertretern aus Politik und Wirtschaft, darunter Landrat Martin Kistler, feierlich aus dem Schulleben verabschiedet. Martin Müller, Regierungsschuldirektor Regierungspräsidium Freiburg, überreichte dem scheidenden Schulleiter eine von Ministerpräsident Winfried Kretschmann unterzeichnete Urkunde, in der ihm dieser für die geleistete Arbeit im Schuldienst dankte. Gleichzeitig wurde die stellvertretende Schulleiterin, Erika Breiling, von Martin Müller zur Nachfolgerin von Hans-Peter Hess als Schulleiterin bestellt.

Voll des Lobes waren die Grußworte aller Festredner für Oberstudiendirektor Hans-Peter Hess. "Als Weltenbummler und Cosmopolitan hat er in seiner beruflichen Laufbahn an sechs Schulen und drei Ländern unterrichtet, als Volkswirtschaftler alles Wissen ins Ausland transportiert und damit für eine mehr als ausgeglichene Handelsbilanz gesorgt", so Regierungsschuldirektor Müller in seiner Laudatio. Hans-Peter Hess habe sich nicht gescheut, über seine Fachbereiche hinaus zu unterrichten. So habe er kräftig an der Schulentwicklung der kaufmännischen Schule in Waldshut mitgewirkt.

Die DIN-Zertifizierung als erste deutsche Auslandsberufsschule der Insalco (Instituto Superior Alemán de Comercio) in Las Condes in Chile, einer Abteilung der Deutschen Schule Santiago, war auf ihn zurückzuführen. Statt Ruhestand wünschte Müller dem scheidenden Schulleiter eher "Unruhestand", dass er aus seinem Lebensmotto: "Nichts ist so beständig, wie der Wechsel" Energie schöpfen könne.

Landrat Martin Kistler bescheinigte Hans-Peter Hess, dass er sein Ziel, "die Schule für die Zukunft fit zu machen", erreicht habe. Mit 764 Schülern sei die Rudolf-Eberle-Schule die größte berufliche Schule im Kreis. Ziel des Landkreises sei es, die Leistungsanforderungen und die Qualität der beruflichen Schulen weiter zu entwickeln.

Landrat Kistler dankte Hess und der Schule für den geleisteten Beitrag zur Integration. Bürgermeister Alexander Guhl lobte die "Bodenständigkeit" des Schulleiters. Oberstudienrat und örtlicher Personalrat Franz Stortz lobte die "ruhige und besonnene Art, seinen feinen Humor." Die Lehrkräfte und Schüler sorgten mit ihren musikalischen Auftritten für mehrere bewegende Momente bei der Abschiedsfeier.

Regierungsschuldirektor Müller freute sich, dass er gleichzeitig mit der Verabschiedung Erika Breiling als Nachfolgerin von Hess bestellen durfte, die "einen beeindruckenden Lebenslauf" habe und seit zwei Jahren stellvertretende Schulleiterin ist.