Bad Säckingen Benefiz-Hock bringt 1800 Euro für den guten Zweck

Beim Weihnachts-Benefiz-Hock in der Alten Zunft in Bad Säckingen kommen 1800 Euro zusammen. Dekan Peter Berg und Schwester Bernarda erweisen sich als perfekte Gastgeber.

Der Weihnachts-Benefiz Hock in der Gaststätte Alte Zunft erfuhr am Mittwochabend guten Zulauf. Schwester Bernarda und Dekan Peter Berg waren erneut gute Gastgeber und Wirte zugleich. Aber ohne ihr routiniertes Service-Team aus dem kirchlichen Umfeld wäre es nicht rund gelaufen. Der Reingewinn von 1800 Euro geht in diesem Jahr an das Kinderheim Doll in Murg.

Zum zweiten Mal ist am letzten Mittwoch vor Weihnachten die Alte Zunft von Wirt Hamid Duygu für eine karitative Aktion zur Verfügung gestellt worden. So ganz als Gast wollte er sich diesmal fühlen; hier ein Schwätzchen und da noch eine kleine Fachsimpelei zu den Rotweinen seines Hauses. Schnell merkte Hamid Duygu: "Die können das ganz gut". Gemeint hat Duygu die Bedienung seiner modernen Zapfanlagen und das technische Equipment rund um den Tresen. Und mit denen konnte Schwester Bernarda fast schon routiniert die Gläser mit Weizenbier oder Pils füllen. Praktisch und zupackend, wie sie oft wahrgenommen wird, ist Schwester Bernards also auch hinter dem Ausschank. Derweil war Dekan Berg bei den Gästen. Hier noch schnell eine weitere Bestellung aufnehmen oder da noch bei einem persönlichen Gespräch länger verweilen.

Das Ziel in der Innenstadt hieß für viele Gäste am Abend "Alte Zunft". An der vorangegangenen Solidaritätskundgebung für das Spital vor dem Eingang zur Lohgerbe hatten relativ viele Hockgäste teilgenommen. In der Alten Zunft blieb an diesem Abend aber die Küche kalt, dafür waren Knabbereien und belegte Brötchen vorbereitet. Zum längeren Verweilen und für die karitative Verwendung waren diese ideal. Bürgermeister Alexander Guhl kam erst einmal nicht weit in den Gastraum herein. Schon am Beginn des Tresens war Guhl in die ersten, aber langen Gespräche verwickelt. Die Stimmung war allen Orts ausgelassen. Einer der Gäste hatte über der Kaffeemaschine schelmisch ein manipuliertes Foto positioniert: Dekan Berg am Arm einer Frau, sah täuschend echt, wie kurz nach einer Hochzeit, aus. Da gab es viel Schmunzeleien und ganz besonders von Berg selber.

Am Ende des Abends und den als Lohn für den Einsatz von Dekan Peter Berg und Schwester Bernarda kam erneut eine beachtliche Summe zusammen. Schwester Bernarda hat noch in der Nacht die Abrechnung gemacht: Knapp 1800 Euro können nun an das Kinderheim Doll in Murg weitergegeben werden. Kurz vor Weihnachten ist das immer eine gute Nachricht.