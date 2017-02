Bad Säckingen Beim Wiiberklatsch im Kursaal in Bad Säckingen leuchten bunte Federboas um die Wette

Federn und Hüte gehören zur Wiiberfasnacht im Kursaal in Bad Säckingen. Die Narrenzunft bittet um Verbesserungsvorschläge, um die Veranstaltung attraktiver zu machen.

Die Wiiberhochburg Bad Säckingen hat ihrem Namen wieder alle Ehre gemacht: Auch in diesem Jahr trafen sich die Wiiber aus Bad Säckingen, aber inzwischen auch aus der weiteren Umgebung im Kursaal, um sich dem friedlichen Wettbewerb um das schönste Kleid und den prächtigsten Hut hinzugeben. Auffallend: Die Wiiber werden immer jünger und der Modetrend wandelt sich. Lange Kleider und große Hüte sind niedlichen Gestecken oder farbigen Perücken gewichen. Längst werden die Kleider nicht nur üppig und lang getragen, sondern auch raffiniert kurz.

Und was am schönsten ist: Selten sieht man die Generationen so schön beieinander und miteinander feiern wie bei der Wiiberfasnacht. Bei so viel geballter Schönheit, ließ sich selbst Zunftmeister Rolf Meyer dazu hinreißen, durch den Kursaal und auf die Bühne zu gehen: „So viel Schönheit auf einem Fleck habe ich schon lange nicht mehr gesehen“, freute er sich über den Anblick. Er und sein Vize Hannes Fischer waren – außer den Musikern des Schwarzwald Quintetts – die einzigen Männer, die sich in den Kursaal trauen durften.

Hannes Fischer war ein gern gesehenes Fotomotiv bei den Wiibern. Ganz wie Marc Terenzi einen Tag zuvor, wollten die Damen ein Foto mit Hannes. Zum ersten Mal lagen in diesem Jahr auf den Tischen Zettel aus: „Ihr Wiiber seit uns wichtig“, betonte der Zunftmeister. Darum fragte die Narrenzunft die Wiiber: „Was oder wie können wir den Wiiberklatsch für euch verbessern?" Ein Wiib wünschte sich mehr Leben in der Stadt, wenn der Kursaal nach dem Wiiberklatsch seine Türen schließt. „Die Banken wollen uns nicht mehr und so bleibt uns nichts anderes übrig, als dass wir nach dem Wiiberklatsch wieder nach Hause vor den Fernseher sitzen“, bedauert sie. Aber das wird nicht passieren. Denn die Narrenzunft verspricht: „Selbstverständlich werden wir auch deine Anregungen zur Kenntnis nehmen und aufarbeiten.“

