Bad Säckingen Beim Warentauschtag finden viele alte Gegenstände einen neuen Besitzer

Großen Zuspruch erlebte der Warentauschtag der Awo. Dabei wechselten zahlreiche Gegenstände – vom Rollator über Lampen und Bücher – den Besitzer. Die Veranstalter freuten sich über den großen Zuspruch.

Bad Säckingen (gsl) Bereits zum vierten Mal veranstaltete die Arbeiterwohlwahrt (Awo) in und um ihre Begegnungsstätte in der Mumpferfährstraße einen Warentauschtag. Allerlei Haushaltsgegenstände und Elektrokleingeräte fanden ihren Abnehmer. Der Vorsitzende der Awo, Kurt Robert, merkte dabei an: "Es fließt kein Geld." So ist ganz bewusst zwar der Charakter eines Flohmarktes da, nicht aber das Feilschen um einen Preis. "Jeder weiß für sich selber, was wer gerade braucht", merkte eine der zehn mithelfenden Mitglieder an. So werde ein Stück weit gemeinschaftliches Miteinander gefördert.

Beim Warentauschtag kam einiges an Waren zusammen. "Gebracht worden ist sehr viel", stellte der stellvertretende Vorsitzende der Awo, Stefan Meier, fest. Noch am Samstagmorgen kamen regelmäßig vollbepackte Autos vorgefahren. Sichtlich mit etwas Wehmut versehen, kamen ältere liebgewonnene Gegenstände in neue Hände. Den Haushalt verkleinern, der Umzug in etwas Neues oder schlicht die nie gebrauchten Geschenke sollten einen Nutzer finden – Motive gäbe es zuhauf. Auch auf der anderen Seite gab es die unterschiedlichsten Motive. "Die Tochter zieht aus, da soll schon etwas mitgegeben werden", meinte ein akribisch schauender Vater. Geschmäcker seine verschieden, einen "Kochtopf wird sie auch im Studium immer benötigen", ergänzte er.

Ein Rollator, Lampen und Bücher waren zu finden. Das Warenangebot sei immer sehr unterschiedlich und sichtlich überlegten die Besucher häufig zwei Mal. Ganz nach dem Motto "Nehme ich es und brauch ich es?" Die Verantwortlichen der Awo zeigten sich zufrieden mit dem Tag. Schließlich hatte der Verein gleich sein Frühlingsfest mitveranstaltet. Von süßen Waffeln bis zur herzhaften Wurst reichte das Angebot. Was schlussendlich an Waren übrig geblieben ist, bleibt erst einmal bei der Awo – der nächste Warentauschtag kommt bestimmt.