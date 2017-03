BadSäckingen Beim Konzert in der altkatholischen Kirche erklingen alte Instrumente virtuos

Ein Konzert in der altkatholischen Kirche St. Peter und Paul widmet sich Werken von Heinrich Ignaz Franz von Biber. Die Musiker spielen historische Instrumente aus dem Barock.

Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644 bis 1704) war zu Lebzeiten als Komponist und Violinvirtuose geschätzt, heutzutage steht er im Schatten der bekannteren Vertreter des Spätbarock. Dass sich eine Wiederentdeckung lohnt, wurde in der altkatholischen Kirche St. Peter und Paul deutlich. Nur rund 20 Besucher waren gekommen, diese erlebten ein faszinierendes, von großer Sachkunde getragenes Konzert von vier Spezialisten alter Musik. Die Violinistin Isabel Schau, der Organist und Truhenorgelspieler Ralph Stelzenmüller, der Gambist und Violonespieler Armin Bereuter sowie Sam Chapman als Spezialist für historische Zupfinstrumente führten aus Bibers "Rosenkranzsonaten" die fünf schmerzhaften Geheimnisse auf. Zur Auflockerung waren zwei Kompositionen von John Jenkins (1592 bis 1678) eingestreut, die vor allem dem Gambisten Gelegenheit gaben, seine Virtuosität unter Beweis zu stellen.

Barocke Instrumentalmusik wird oft mit strengen Formgesetzen assoziiert. Doch sie kann auch ungemein expressiv sein, wenn auch weniger im Sinne einer romantisch-individualistischen Emotionalität, sondern im Sinne von so genannten "Affekten", die mit feststehenden musikalischen Chiffren bestimmte Emotionen oder Situationen schildern. Isabel Schau gab eine Einführung für die Zuhörer und erklärte, weshalb die Musiker so viele Instrumente mitgebracht hatten: Die Sonaten sind für Violinen in verschiedenen Stimmungen geschrieben, sodass fünf Instrumente nötig sind.

In der ersten Sonate wurde deutlich, wie wirkungsvoll Biber Dissonanzen und chromatische Passagen einsetzte, um den Affekt des Schmerzes zu schildern. In der "Geißelung" wurde das Gelächter der Menge in lautmalerischer Manier nachgeahmt. In der mit markantem Rhythmus und energischer Phrasierung gespielten "Dornenkrönung" sowie der Kreuztragung" wurde durch Wiederholungsfiguren, die in regelrechter Besessenheit um sich selbst kreisten und zu keinem Ziel führten, deutlich, in welcher Ausnahmesituation sich Jesus befand. Heftige Sforzati symbolisierten die Hammerschläge in der "Kreuzigung", wirbelnde Läufe und furiose Tremoli schilderten das Erbeben des Tempels. Eine präzise Interpretation von vier Musikern, die gut aufeinander eingespielt waren, große Sensibilität für Details und dynamische Feinabstufungen zeigten. Sie hatten keine Scheu vor expressiven Ausbrüchen, zu denen der obertonreiche Klang der historischen Instrumente beitrug.