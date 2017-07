Bad Säckingen Beim Brückenfest in Bad Säckingen ist Vielfalt Trumpf

Beim Brückenfest in Bad Säckingen ist Vielfalt Trumpf

Über ein äußerst vielseitiges Programm konnten sich die Besucher beim diesjährigen Brückenfest in Bad Säckingen freuen. Zahllose Künstler, Tanz- und Musikgruppen sorgten mit ihren Auftritten für hervorragende Stimmung.

Bad Säckingen (mara) Vielfalt war beim diesjährigen Bad Säckinger Brückenfest in jeglicher Hinsicht das zentrale Schlagwort. Nicht nur das Wetter zog sämtliche Register zwischen Hitze und Regenschauern, vor allem das Rahmenprogramm punktete mit großem Abwechslungsreichtum. Von amerikanischem Line-Dance, über Hip-Hop bis zu Thai-Boxen, von Soul über die Spielarten des Jazz bis zu zünftiger Blasmusik, wurde ein kurzweiliges Programm geboten, das bei den Festbesuchern bestens ankam. Wenig verwunderlich also, dass sich die Veranstalter von Pro Bad Säckingen und die beim Brückenfest wirtenden Vereine über reichlich Zuspruch und beste Stimmung unter den Gästen freuen durften.

Musikerwettstreit auf dem Münsterplatz und dem Rathausinnenhof: Wer hat die meisten Fans? Während am Freitagabend auf der Hauptbühne beim Münsterplatz die Band "7 sins" den Festbesuchern mit Soul, Pop und Rock einheizte, ging es im Rathausinnenhof beim Freundeskreis Santeramo nicht weniger hitzig zu. Italienisches Temperament und deutsche Ausdauer – ein perfektes Duo. In der engen Gasse zwischen Münster und Rathaus wurde ausgelassen zu italienischer Musik getanzt und gesungen. Je später der Abend, desto besser das Italienisch der Gäste.

Wochenmarkt, Marktfrühstück, die Stadtmusik Solothurn und das Verbandsjugendorchester Hochrhein eröffneten den Festsamstag. Hier begeisterte die Big Band des Verbandsjugendorchesters alle mit ihrem beschwingten Sound in bester Glenn-Miller-Manier. Ihr Können präsentierten die Jugendstadtmusik Bad Säckingen, die Honky Tonk Dancers, Tanzgruppen aus dem Alten Gefängnis und Songül Yildirim mit ihrem Team. Am Samstagabend sorgten die Soul Refrigerators mit fetzigem Soul, Funk und Rhythm and Blues auf dem Münsterplatz und italienischem Temperament beim Santeramo-Stand für Partystimmung ohne Ende. Selbst immer wiederkehrender Nieselregen tat der guten Laune der Festbesucher keinen Abbruch, sondern animierte zur Polonaise im Regen zwischen Münster und Rathausinnenhof oder Tanz auf dem Münsterplatz.

Der Sonntag gehörte ganz der Blasmusik mit den Musikvereinen Harpolingen, 1860 Rickenbach, der Jugendband Wegenstettertal und dem Musikverein Alpenblick aus Willaringen.