Bad Säckingen Bei der Show "Daddy Cool" sind im Gloria spektakuläre Tanzszenen zu sehen

Der SÜDKURIER verlost Karten für die Musicalshow "Daddy Cool" mit Hits von Boney M. und Milli Vanilli aus der Feder von Frank Farian.

Die größten Hits der Disco-Formationen Boney M. und Milli Vanilli, dazu großartige Tanzszenen plus mitreißendes Partyfeeling – so ist laut Gloria-Theater das Erfolgsrezept der Musicalshow "Daddy Cool". Auf das Publikum wartet demnach ein Abend voller Erinnerungen und voller Neuentdeckungen. Am 21. und 22. April, geht "Daddy Cool" im Gloria-Theater in Bad Säckingen über die Bühne – eine leidenschaftliche Performance sei garantiert.

Das Musical "Daddy Cool", entstanden unter der Ägide von Frank Farian, ist im September 2006 in London gestartet und nun auch am Hochrhein zu sehen. Farian steht als Erfinder und Produzent hinter so namhaften Gruppen wie Boney M., Milli Vanilli oder La Bouche und ist für sein Lebenswerk bereits mit dem „Echo“-Musikpreis ausgezeichnet worden. Nun lässt er seine Karriere in der von ihm produzierten Show Revue passieren. Mit dabei sind legendäre Hits, unter anderem etwa "Rivers of Babylon". Was "Daddy Cool" als Musical so besonders macht, ist die zeitgemäße musikalische Umsetzung der Songs.

Verlosung