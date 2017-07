Bad Säckingen Bei der Ranzengarde herrscht schon Vorfreude auf das große VSAN-Narrentreffen 2019

Die Ranzengarde nimmt schon in diesem Jahr zehn weitere Stücke in ihr Repertiore auf als Vorbereitung für das VSAN-Treffen 2019.

Zur Fasnacht 2018 wird die Ranzengarde gewiss wieder aufspielen. Zum großen Landschaftstreffen der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) am 17. Februar 2019 in Bad Säckingen sind die närrischen Musiker nicht nur parat. Offensichtlich sind einige Vorbereitungen jetzt schon getroffen. Das Musikrepertoire mit 40 unterschiedlichen Stücken soll noch in diesem Jahr um rund zehn Titel erweitert werden.

Die Säckinger Narren und ihre Ranzengarde kommen gut an. Von Berschis, südlich von St. Gallen, bis Sachsenheim nördlich von Ludwigsburg, Kißlegg im Osten und Offenburg im Westen erstreckt sich das Vereinigungsgebiet. Und Musik passt immer. Da ist sich die Vorsitzende der Ranzengarde, Ramona Butz, einig mit Zunftmeister Rolf Meyer. Zur Hauptversammlung der musikalischen Abteilung der Narrenzunft im Gallusturm war frühzeitig eingeladen worden und fast alle der 24 aktiven Musiker kamen.

"Nichts Besonderes und alles wieder in trockenen Tüchern", fasste Butz im Vorfeld der Versammlung die Ereignisse zusammen. Die Teilneuwahlen von Kammerwart Gerald Gemulla und dem musikalischen Leiter Norbert Fischer waren reine Bestätigungen. Ruhe und Kontinuität ist im 31. Jahr des Bestehens der Ranzengarde eingekehrt. Mehr Nachwuchs und "mehr Mitglieder wünschen sich alle Vereine, es kommt aber auch auf die Qualität an", betonte Fischer sein Anliegen. Gerade er, der auch als stellvertretender Vorsitzender wirkt, ist sichtlich stolz auf seine Truppe. "Selbst wenn Einzelne in der Fasnacht ausgefallen sind, wir haben immer die nötige Mannschaftsstärke", so Fischer.

Die 30-Jahrfeier im November sei rückblickend als Erfolg in der gesamten Narretei am Hochrhein zu werten. "Etwas Geld ist hängengeblieben, drei neue Trompeten und einige Trommelfelle sind angeschafft worden", resümierte Kassenwart Jürgen Wassmer. Den großen Rest aus dem Saisonerlös hatten die Ranzengardisten den Caritas-Werkstätten in Wallbach gestiftet. Fast schon eine Rechtfertigung war das Eingeständnis von Wassmer, "dass wir nicht wegen jeder Kleinigkeit zur Narrenzunft rennen" – Musikinstrumente und Ersatzbeschaffungen können die Musiker selber erwirtschaften.

Fast schon als passender Gegenzug von Zunftmeister Mayer kam dabei die Öffnung des Kostümfundus der Narrenzunft für die Ranzengarde gut in der Versammlung an. "Wir leben die Fastnacht weiter", strahlte Butz. Im Gallusturm ist der neue Rettungsschlauch als Alternative zu einer Brandschutzleiter der Ranzengarde vorgestellt worden. Mit der Spende von Stadt, Sparkasse und Volksbank entspricht der Gallusturm nun wieder allen Vorschriften. Meyer erklärte allen Anwesenden unterhaltsam den Umgang mit dem Rettungsschlauch. Im Anschluss daran folgten die Ehrungen innerhalb der Ranzengarde. Ramona Butz ist nachträglich für ihr 15 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt worden. Jürgen Wassmer hat die 15 Jahre jetzt erreicht, Andreas und Patrick Fischer sind seit zehn Jahren dabei.

besteht seit 1986, Vorläufe gab es in der Feuerwehr. Vorsitzende ist Ramona Butz. 24 aktive Musiker bilden aktuell die Mannschaft.