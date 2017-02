Bad Säckingen Bei Rot über die Kreuzung gefahren

Die Polizei sucht Zeugen für einen gravierenden Verkehrsverstoß, der auch mit einem Unfall hätte enden können.

Am Donnerstagmorgen gegen 6.15 Uhr fuhr ein 45 Jahre alter Mann mit seinem Citroen auf der B 34 (Friedrichstraße) und musste an der Ampel anhalten. Als die Ampel Grün zeigte, fuhr der Citroen los, um nach links in die Untere Flüh in Richtung Scheffelstraße abbiegen. In diesem Augenblick fuhr ein blaues Audi Coupe aus der Unteren Flüh auf die Kreuzung ein und bog in Richtung Westen ab. Der Citroenfahrer musste stark abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Bad Säckingen (Telefon 07761/9340) zu melden.