Rippolingen Bedenken gegen Erweiterung eines Wohnhauses

Aufstockung eines Gebäudes bereitet Ortschaftsrat in seiner jüngsten Sitzung Kopfzerbrechen. Gremium fasst keinen Beschluss.

Rippolingen (hwm) Schwerwiegende Bedenken gegenüber der Erweiterung des Wohnhauses auf der bestehenden Flachdachgarage und dem Einbau einer Dachgaube in Rippolingen, Am Ziel 14, äußerte in seiner Sitzung am Dienstagabend der Ortschaftsrat.

In seinem Rückblick auf die Baugeschichte des Hauses erinnerte Ortsvorsteher Friedrich Schupp, dass das Gebäude bereits vor vier Jahren aufgestockt wurde. Der damalige Ortschaftsrat stand dieser Baumaßnahme aufgrund der Höhe des Hauses ablehnend gegenüber. Der Ortsvorsteher gab zu Bedenken, dass der Ortschaftsrat beratende Funktion habe, die Prüfung und Entscheidung liege beim Baurechtsamt. Er informierte die Anwesenden über ein ihm vorliegendes Schreiben eines Anwohners, der befürchtet, dass das Anwesen nach der erfolgten Aufstockung sich in keiner Weise in die Umgebungsbebauung einfüge. Nach eingehender Diskussion über weitere Vorbehalte gegenüber dem Baugesuch, fasste der Ortschaftsrat keinen Beschluss, ob er sich dafür oder dagegen ausspricht. Ortsvorsteher Friedrich Schupp wird gegenüber der Bad Säckinger Baurechtsbehörde die Bedenken des Rates erläutern.

Dazu gehört vor allem die Parkplatzsituation. Im dem Haus werden zum Teil zahlreiche Personen beherbergt, beispielsweise Monteure oder teilweise Mitarbeiter von Baufirmen. Gerade in der Winterszeit, wenn noch am Straßenrand Schnee liegt, ist die Verkehrssicherheit aufgrund parkender Autos in höchstem Maße gefährdet.

Dazu kommt die Lärmbelästigung, die von den Gästen verursacht wird. Geprüft wissen will der Ortschaftsrat auch, ob diese Vermietungsart nicht als gewerblich angesehen werden muss. Ferner soll die Behörde prüfen, ob ein Gaubenplan und ein Bebauungsplan vorliegen und die Baugrenzen und Vorschriften eingehalten werden.

Freuen kann sich die Rippolinger Einwohnerschaft in Bälde über ein frei empfangbares Wlan, das im Gemeindehaus installiert wird. Thomas Fischer, der das Projekt begleitet, erläuterte, dass das städtische Bauamt einen Elektrodienstleister beauftragt, der die Vorarbeiten ausführt. Die Installation erfolgt durch die Freifunker aus Bad Säckingen.

Unzufriedenheit mit dem Schneeräumdienst äußerte Martin Kramer in der Sitzung des Ortschaftsrats. Einen Traktor, der auf der Straße eingesetzt wird, die Gehwege zu räumen, hält er für eine Katastrophe. Dazu kommt, dass beim Ausstreuen des Salzes auf dem Bürgersteig auch das angrenzende Gelände mitgesalzen wird.