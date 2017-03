Bad Säckingen Bebauungsplan für Bad Säckingens Brennet-Areal ist nun komplett in trockenen Tüchern

Lange wurde gerungen, nun hat der Gemeinderat bei drei Gegenstimmen den Bebauungsplan für das Brennet-Areal in trockene Tücher gegossen. Nun kann auf entlang der B34 gebaut werden. Investor Stephan Denk kündigt einen zügigen Beginn an. Derweil gibt es weiter Störfeuer von Rewe gegen die künftige Konkurrenz von Schmidts Markt, Aldi und Lidl.

Bad Säckingen – Der Bebauungsplan für das Brennet-Areal ist nun als Gesamtplanungswerk in trockenen Tüchern. In jüngster Sitzung stimmte der Bad Säckinger Gemeinderat mit großer Mehrheit dem Satzungsbeschluss zu. Bei ihrer ablehnenden Haltung blieben Clemens Pfeiffer und Michael Krane (CDU) sowie Ute Macht (Grüne). Brennet-Chef Stephan Denk zeigt sich erfreut, dass das gut zehn Jahre währende Ringen um die Brennet-Planung nun endlich abgeschlossen ist. Zugleich kündigt er an, zügig Maßnahmen ergreifen zu wollen.

Im Grunde war es nur noch eine Formsache. Bereits im Dezember hatte der Gemeinderat grünes Licht für für die Planung im südlichen Bereich des Grundstücks gegeben. Der nördliche Bereich war damals ausgeklammert worden. Grund: Die Lärmschutz-Grenzwerte für Wohnungen im Mischgebiet haben sich geändert. Um auf Nummer sicher zu gehen, wurde auf Empfehlung des von der Stadt beauftragten Verwaltungsjuristen Thomas Burmeiser diese Teilplanung noch einmal beschränkt offengelegt. "Es sind keine weiteren Einwendungen eingegangen", fasste es Burmeister zusammen. Insofern gab es aus juristischer Sicht keine Bedenken dagegen, nun den Gesamt-Bebauungsplan Brennet-Areal in Satzungsform zu gießen.

Investor Stephan Denk zeigt sich zufrieden, dass der Bebauungsplan für das Gelände nach jahrelangem Hin und Her nun offiziell in seiner Gesamtheit genehmigt ist, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung sagt. Nun wolle er für den entlang der B34 geplanten Wohn- und Geschäftskomplex "so schnell wie möglich die Pläne bei der Stadt vorlegen, um voranzukommen", so Denk weiter. Grundsätzlich habe sich an der Bauplanung aus seiner Sicht wenig geändert. Lediglich die Fläche für den Handel in dem Wohn- und Geschäftsgebäude werde gemäß Vorgaben des Bebauungsplan erheblich reduziert.

Zur Belegung der einzelnen Geschäftsflächen in dem Gebäudekomplex an der Bundesstraße gebe es noch eine Reihe von Fragen zu klären, ebenso bei der Anordnung der Gebäude von Caritas und Sanitätshaus Schneider. Enorm sei derweil die Zahl der Anfragen von Interessenten, die in den Turm einziehen wollen, der an der Kreuzung B34/B518 errichtet werden soll und die Bebauung nach Nord-Osten hin abschließen soll. "Wir würden hier gerne ein Bad Säckinger Unternehmen bevorzugen", erklärt Stephan Denk. Dass hier eine Bank einziehen wäre etwa eine denkbare Option.

Auf der Südseite sind die Arbeiten ohnehin schon seit gut zwei Monaten im Gange: "Die Baugenehmigungen für die Einkaufsmärkte wurden noch im Dezember erteilt", sagte Thomas Burmeister. Dagegen hätten Rewe und der Grundstückseigentümer des Rheincenters Wirdersprüche eingelegt. Diese blieben aber bislang iohne Folge. Wie Burmeister auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte, "handelt es sich lediglich um einen weiteren Versuch", das Vorhaben vielleicht doch noch zu stören: "Das Verfahren läuft noch, wie sehen dem Ganzen aber relativ gelassen entgegen."