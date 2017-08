Bad Säckingen Beat and Bite im Schlosspark: Kunst in ihrer geballten Vielfalt

Beat and Bite im Schlosspark: Kunst in ihrer geballten Vielfalt

Einmal mehr hat das Festival "Beat and Bite" in Bad Säckingen in Sachen Kultur und Vielfalt keine Wünsche offen gelassen. Ambiente und Atmosphäre waren hervorragend. Die Veranstalter wussten vor allem die Stimmung bei allen Beteiligten zu schätzen.

Bad Säckingen – Kunst und Musik gepaart mit einem gemütlichen, sommerlichen Parkambiente. Unter dem Motto „Beat und Bite“ veranstaltete die Jungkünstlervereinigung Karussell der Künste am Samstag ihr drittes Festival im Bad Säckinger Schlosspark. Angetan konnten die Besucher von der zwar kontrastierenden, dafür aber umso gelungeneren Kombination der Unterhaltungsangebote sein, die die Chefetage des Karussells der Künste, Jessica Kundel und Sven Lawicki, ersonnen hatte.

Wer es tagsüber etwas ruhiger und beschaulicher mochte, hatte im vorderen Teil des Schlossparks Gelegenheit, mit Malerei, Dichtkunst oder Kunsthandwerk in Kontakt zu kommen. Corinna Schröder präsentierte ihre in Acryl und Öl gehaltenen Werke, die durch sehr ausdrucksstarke, romantische Elemente auffallen. Erst 16 Jahre alt ist die aus Hasel stammende Nachwuchsmalerin Valentina Zalbertus. Nach eigener Aussage ist es nicht zuletzt ihre eigene Begeisterung für die Musik, die ihre künstlerische Arbeit beflügelt. Mit Finelinern bringt sie Portraits prominenter Musiker wie David Bowie, Mick Jagger, Freddie Mercury oder Jim Morrison zu Papier. Auf ein sehr breites Spektrum an Motiven und Maltechniken konnte das Künstlerpaar Edeltraut und Kurt Schubert aus Waldshut verweisen.

Literarisch interessierte Besucher dürften am Stand von „Fräulein Fu“ Lust zum Verweilen verspürt haben. Ihre Auswahl an sehr lesenswerten Zitaten und Gedichten präsentierte die Autorin in einer originell arrangierten Kombination mit Alltagsgegenständen wie einem Stuhl, einem kleinen Leiterwagen oder – passend zur Jahreszeit und zum Thema Wasser – mit einer Luftmatratze. Nicht zu kurz kamen die Freunde der Dekor- und Handwerkskunst. „Upcycling“ heißt das Prinzip, aus Rest- und Abfallstoffen Kunst- oder Gebrauchsgegenstände zu kreieren. Dass aus entsorgten Planen kleidsame Handtaschen entstehen können, zeigte Daniela Boog. Miri Erdbeer hat sich auf die Verarbeitung von Alttextilien spezialisiert, aus denen sie Sitzkissen sowie Damenbekleidung in Übergrößen herstellt. Stoische Ruhe und künstlerische Beharrlichkeit bewies Teresa Wang, die an ihrem Stand über Makramee informierte.

Nicht minder attraktiv gestaltete sich das musikalische Festivalprogramm. Den etwas leiseren Anfang machten die Songwriter Arthur Rivers, The Kerstin und Toni Hoffmann. Mit The Weight & The Warmth sowie der Formation Beretta aus Lörrach öffneten sich dann aber ab 14 Uhr die akustischen Schleusen. Beeindruckend energiegeladen wirkte der Auftritt der Freiburger Band Choked by Gum, die bei Fans des Punkrock keine Wünsche offenließ. Eine Besonderheit stellte der Auftritt von Mind Nine dar. Mitbegründer der Berliner Band sind die aus Bad Säckingen stammenden Brüder Gianluca und Salvatore Di Pressa, die nach viereinhalb Jahren in der Hauptstadt an den Hochrhein zurückgekehrt sind. Gerade fünf Konzerte hätten sie seit ihrer Gründung vor zwei Jahren bestritten, verrät Sänger Gianluca: „Wir sitzen lieber im Studio und schreiben gute Songs. " Umso glücklicher durfte sich das Bad Säckinger Publikum schätzen, das in den Genuss eines musikalischen Stils kam, der mit den harten Elementen von Metal und Grunge keineswegs geizt, dabei jedoch stets eine harmonische und melancholische Note behält. Komplettiert wurde der Metal- und Punkrockreigen von der Berliner Band Pommes oder Pizza, First Spring aus Freiburg sowie dem Höhepunkt des Abends, der italienischen Formation Skassapunka. Obwohl das Festival gerade am Nachmittag mehr Besucher verdient gehabt hätte, zeigten sich die Organisatoren sehr zufrieden. Angetan war Sven Lawicki insbesondere von der „sehr guten Stimmung“ der Gäste, für deren leibliches Wohl ebenfalls bestens gesorgt war.

Bildergalerie im Internet: