Bad Säckingen Baumallee entlang des Murger Wegs in Bad Säckingen lädt künftig zum Verweilen ein

25 Obstbäume säumen seit vergangenem Wochenende den Weg östlich des Rheinkraftwerks. Zahlreiche Helfer waren bei der Pflanzaktion am Samstag beteiligt. Das Obst – unter anderem Kirsche und Birne – soll künftig jedem zur Verfügung stehen.

Bad Säckingen – 25 Obstbäume stehen seit Samstag am Murger Weg östlich des Rheinkraftwerks Richtung Obersäckingen. Im Moment sehen sie noch nicht besonders prächtig aus, künftig sollen sie eine schattenspendende Allee bilden und einen Aufenthaltsraum in Nähe des Rheins gestalten. Bei ziemlich ungemütlichem Wind trafen sich am Samstagmorgen etwa 20 Vertreter unterschiedlicher Naturschutzorganisationen und anderer Einrichtungen sowie Privatleute, um die Bäume zu pflanzen. Die Idee dazu kam von Wioletta Koch vom BUND, die Fäden liefen beim Umweltreferenten der Stadt, Ralf Däubler, zusammen. Da recht viele Gespräche geführt werden mussten, übernahm er als Experte die Koordination der Aktion. Die Grundstücke in diesem Bereich gehören nicht nur der Stadt, sondern auch zwölf anderen Eigentümern, die alle erst ihr Okay geben mussten und dies auch taten. Ebenfalls im Boot war die Stadtgärtnerei, die ihr Knowhow miteinbrachte.

Über etwa 300 Meter, zwischen Kraftwerk und Funpark, erstreckt sich die künftige Allee. Selbst auf diesem kurzen Stück gibt es unterschiedlich feuchte Böden, so dass die Fachleute der Stadtgärtnerei entschieden, welcher Baum am besten in welchem Bereich stehen soll. Kirschen, Äpfel, die Säckinger Birne und eine Esskastanie gehören unter anderem zu den Gehölzen, die gepflanzt wurden. Vor allem alte Sorten, die es kaum noch gibt, sollen an dieser Allee blühen und Früchte tragen. Die Pflege wird von den Spendern übernommen, oder von Leuten, die eine Patenschaft übernehmen.

Das Obst soll jedem gehören – wenn es dann mal Obst gibt. Die Bäume sollen aber auch Schatten spenden, den Fußgängern auf dem Weg etwas Abkühlung verschaffen und auch zum Aufenthalt einladen. „Man hat einen wunderschönen Blick auf den Rhein und das ganze Gebiet eignet sich eigentlich hervorragend, um sich dort aufzuhalten“, so Wioletta Koch. Nur werde es im Sommer zu heiß ohne Schattenplatz. Bis die Allee richtig prachtvoll aussieht braucht es noch Zeit und Pflege der Bäume, in ein paar Jahren könnte es am Murger Weg dann richtig gemütlich werden.

Die Beteiligten

25 Bäume wurden gespendet und gepflanzt. Beteiligt sind der BUND, der Schwarzwaldverein, die Bürgerstiftung, der Fischereiverein, die Stadtoasen, die Laubenpieper, der Obst- und Gartenbauverband, das Café Heinritz, Ralf Däubler, Armin Stahr, der Nabu, Margot und Robert Nussberger und das Rheinkraftwerk.