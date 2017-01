Bad Säckingen Baubeginn in Bad Säckingen: Bagger rollen auf dem Brennet-Areal

Der Startschuss für die Errichtung von drei Märkten ist gefallen. Dies ist ein historischer Moment nach zehn Jahren Tauziehen. Die Eröffnung der neuen Märkte in diesem Jahr ist jedoch noch ungewiss.

Der Anfang ist gemacht: Diese Woche begannen die Arbeiten zum Bau der drei Märkte auf dem Brennet-Areal. Damit ist unter ein jahrelanges Hin und Her ein vorläufiger Schlussstrich gezogen. Edeka und die Schmidts Märkte sind die Bauträger der drei Märkte, die auf den südlichen Teil des Areals entstehen werden. Ob dieses Jahr noch eröffnet werden kann, ist unklar. Eigentümerin der Fläche ist die Brennet mit Investor Stephan Denk.

Michael Schmidt, Chef der Schmidts Märkte, zeigte sich gegenüber unserer Zeitung erleichtert, dass es jetzt endlich losgehen konnte. Sein Unternehmen hatte am 20. Dezember erfahren, dass der rote Punkt erteilt wird und dann „Gas gegeben“, wie er sagte, damit möglichst schnell begonnen werden konnte. Hinsichtlich der Eröffnung kann er noch nichts Genaues sagen. „Wenn’s geht natürlich noch dieses Jahr“, so Schmidt. Das sei aber keinesfalls sicher, schließlich müssten private und öffentliche Bauprojekte ineinandergreifen. Es gehe nicht nur um den Bau der Märkte, sondern auch um die Erschließung des Areals und Verkehrsanbindungen.

Der größte Markt wird jener für Schmidt-Edeka mit 3000 Quadratmetern sein, Lidl und Aldi erhalten jeweils eine Fläche von 1000 Quadratmetern. Beide Discounter schließen ihre jetzigen Geschäfte an der Schulhausstraße (Lidl) und im Industriegebiet Langfuhren (Aldi) mit der Eröffnung der neuen Standorte auf dem Brennet-Areal. Geschlossen wird auch der Edeka-Neukauf gegenüber dem Scheffelgymnasium.

Erhalten bleibt jedoch der innerstädtische Schmidts Markt in der Lohgerbe. Unabhängig von der Brennet-Diskussion hat die Firma Schmidt den Pachtvertrag für den Lohgerbe-Markt mit seinen knapp 1500 Quadratmetern Verkaufsfläche im vergangenen Jahr verlängert und will in den nächsten fünf Jahren mindestens 1,4 Millionen Euro in die Modernisierung in der Lohgerbe investieren.

Kaum ein Projekt der Vergangenheit war derart umstritten wie die Überplanung des Brennet-Areals. Nicht zuletzt aus diesem Grund hat sich die Realisierung über die Jahre hingezogen. Nach der Schließung der Brennet-Weberei stand immer wieder die Frage der künftigen Nutzung des Areals im Raum. 2007 gab es mit den Schmidts Märkten einen Interessenten für die Errichtung eines Lebensmittelmarktes auf dem Gelände. Bis zum Startschuss für die Bauarbeiten dauerte es dann rund zehn Jahre.

Noch nicht ganz geklärt ist im Bebauungsplanverfahren übrigens die weitere Bebauung im nördlichen Teil entlang der Bundesstraße 34. Da hier auch Wohnbebauung entstehen soll, gilt es noch offene Fragen im Zusammenhang mit dem Lärmschutz abzuklären. Investor Stephan Denk hat eine Mischbebauung für Wohnen und Geschäfte geplant. Mindestens 40 Prozent der geplanten Gebäudefläche müssen Wohnraum sein. Das hat der Gemeinderat festgelegt. Die Gewerbeflächen stehen für Ärzte, Büros, Handwerk, Dienstleistungen und Handel zur Verfügung. An Handelsflächen sind in dem Mischgebiet allerdings nur 1000 Quadratmeter zulässig.

