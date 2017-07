Bad Säckingen Badmattenfest in Bad Säckingen: Ein Familienfest mit Anspruch

Handballer des DJK Bad Säckingen boten zum 26. Mal ein buntes Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein.

Spiel, Spaß und jede Menge Unterhaltung war am Wochenende beim Badmattenfest, dem größten Fest seiner Art am Hochrhein, geboten. Die Handballer des DJK hatten gemeinsam mit der Stadtverwaltung wieder einmal ein abwechslungreiches Programm zusammengestellt, bei schönstem Wetter strömten die Besucher in den Badmattenpark.



Schon seit langem ist das Badmattenfest, das in diesem Jahr zum 26. Mal stattfand, ein Anziehungspunkt für Familien aus der ganzen Region. Mit 16 Spielstationen gab es so viele Attraktionen für die Nachwuchs wie noch nie zuvor. Besonders umlagert wurde der Biathlonparcour des Skiclubs Bad Säckingen. Mit Lasergewehren galt es, die Treffsicherheit unter Beweis zu stellen. Aber damit nicht genug, anschließend ging es auf einen Hindernisparcour und dann wieder an den „Schießstand“. „Fünf Fahrkarten“, stöhnte da ein junger Schütze, bevor er sich an schweißtreibenden Strafrunden machte. Gut, dass das THW ein Planschbecken aufgestellt hatte, in man sich abkühlen konnte. „Es ist normal, unterschiedlich zu sein“ – mit diesem sehr aktuellen Thema beschäfigte sich der Heinrich-Zeller-Kindergarten, bei einem Barfußparcour ließ sich Unterschiedlichkeit hautnah erfahren.



An zahlreichen der Stationen hatten die Kinder zudem spielerisch die Möglichkeit, sich mit mit den Themen Natur, Umwelt und Energie auseinanderzusetzen, unter anderem gab es bein NABU ein Nistkastenquiz, beim BUND war man der Natur auf der Spur. Clown Zappo erwies sich nicht nur als Spaßmacher, er verblüffte auch mit so einigen Zaubertricks. Bei der Tombola winkten attraktive Preise wie etwa ein Fahrrad, ein breites Angebot lockt an den zahlreichen Ständes des farbenfrohen Flohmarktes.



Am Samstagabend rockte die Liveband 7Sins die Bühne, Mitsingen und Tanzen oder einfach gemütlich an den Tischen mit stimmungsvoller Beleuchtung die Musik genießen war angesagt, bevor der Zirkus Papperlapapp mit seiner Feuer-Lightshow begeisterte.



Das Badmattenfest ist aber nicht nur ein Familienfest, es hat vielmehr zu einem Nachhaltigkeitsfest entwickelt. So waren auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Agendagruppen vor Ort. Beim Forst ging es um nachwachsende Wärme, die Apfelschälmaschine faszinierte die Kinder. Die Stadtgärtnerei verschenkte Sonnenblumen, ein Gewässerbiologe präsentierte Wasserphänomene. Gefragt waren zudem Informationen und T-Shirts zum Thema Spital.

Nach dem Fest ist vor dem Fest: Bereits in Kürze werden die Vorbereitungen für das Badmattenfest im kommenden Jahr beginnen, denn die Organisation, für die ein sechsköpfiges Team verantwortlich zeichnet, ist sehr zeitaufwendig. Am vergangenen Wochenende waren rund 150 Helfer – Vereinsmitglieder, Eltern, Freunde und Förderer – im Einsatz, um das Fest reibungslos über die Bühne zu bringen.