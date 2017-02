Bad Säckinger bremst Autos ein

Verkehrsberuhigung in der Innenstadt bei Möbel Beck kommt bald. Anhebung im Straßenbelag soll den Verkehr verlangsamen

Die Verkehrsberuhigung in der Alten Basler und Waldshuter Straße bei den Beck-Arkaden wird wie geplant umgesetzt. Das hat der Gemeinderat am Montag mit den Stimmen von SPD, Grünen und Freien Wählern gegen die CDU beschlossen. Streitpunkt waren die drei so genannten Aufpflasterungen entlang der Alten Basler Straße und der Waldshuter Straße. Diese Aufpflasterungen sind Erhebungen von acht Zentimetern im Straßenbelag, die den Verkehr bremsen sollen.

Kein Streitpunkt waren hingegen die anderen Maßnahmen im Zuge der Verkehrsberuhigung, über die Bürgermeister Alexander Guhl einzeln abstimmen ließ: Die Einbahnregelung in der Bergseestraße fand große Zustimmung und wurde mit nur einer Gegenstimme (Franz Isele) angenommen. Ebenso gab es auch beim Radweg in der Bergseestraße nur eine Gegenstimme.

CDU-Stadtrat Michael Krane hatte in der vorangegangenen Diskussion die Linie der CDU erklärt. Krane und die CDU-Fraktion stießen sich vor allem an den drei Aufpflasterungen. Diese bedeuteten für Radfahrer Sturzgefahr, sie sorgten zudem für dauerndes Abbremsen und Beschleunigen und damit für mehr Lärm und Schadstoffe. Außerdem hätten sie keine rechtlich bindende Wirkung und brächten somit nur Verunsicherung. Im Übrigen werde diese Maßnahme die Staus vergrößern und in der Folge für eine Verschärfung des Verkehrs auf der B 34 sorgen, so Krane. Der CDU-Gegenvorschlag: Es wird auf die Aufpflasterungen verzichtet, ebenso wird der Zebrastreifen bei Pro Optik entfernt. Ein neuer Zebrastreifen über die Alte Basler Straße auf Höhe Einmündung Steinbrückstraße oder etwas östlich solle die Fußgängerüberquerung ermöglichen. Um Fußgängerstörme entsprechend zu lenken, seien entlang der Straße Kettenabsperrungen vorzusehen, so Michael Krane.

Die anderen Fraktionen wie auch die Stadtverwaltung konnten sich mit dieser Lösung nicht anfreunden, außerdem verstoße sie in Teilen gegen geltendes Recht: Ein Zebrastreifen direkt auf Höhe einer Straßeneinmündung sei wegen des dort einfahrenden Verkehrs (z.B. Zulieferung) nicht möglich. Und weiter östlich müsse der Zebrastreifen mit der Linksabbiegespur zur Bergseestraße drei Fahrspuren überqueren, schüttelte Rechtsamtsleiterin Muriel Schwerdtner den Kopf.

Für die SPD sagte Hartmut Fricke, der Vorschlag der Stadtverwaltung sei ein gutes Konzept für Fußgänger – insbesondere auch für die nahegelegenen Senioreneinrichtungen. Franz Stortz von den Grünen schloss sich dem an und nannte das Konzept „das Sinnvollere“. Auch Fred Thelen, Fraktionssprecher der Freien Wähler begrüßte die Planung.

Einig war man sich in einem Punkt: Es sei für Bad Säckingen dringend nötig, dass die Autobahn gebaut wird. Nur das werde wirkliche innerörtliche Verkehrsentlastung bringen.

Die Eckpunkte der neuen Verkehrslösung bei Möbel Beck

Der Bereich Alte Basler Straße und Waldshuter Straße Höhe Möbel Beck wird verkehrsberuhigt. Die Eckpunkte der Planung, der der Gemeinderat grünes Licht gegeben hat: