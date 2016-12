Bad Säckingen Bad Säckinger Weihnachts-Gewinnspiel hat eine Siegerin

Auslosung der Vorweihnachtsaktion vom SÜDKURIER Medienhaus, dem Hochrhein Anzeiger und dem Stadtmarketingverein im Lohgerbe-Center. Andrea Eiche aus Säckingen freut sich über den Hauptpreis: Eine zweiwöchige Karibik-Kreuzfahrt.

Nach einem kleinen Ausflug in die Schweiz im vergangenen Jahr, ist der Hauptpreis des großen Weihnachts-Gewinnspiels vom SÜDKURIER Medienhaus, dem Hochrhein Anzeiger und dem Stadtmarketingverein Pro Bad Säckingen, wieder in Bad Säckingen geblieben: Andrea Eiche heißt die von Fortuna Geküsste und sie darf gemeinsam mit einer Begleitperson für 14 Tage auf eine Karibik-Kreuzfahrt mit Tui Cruises "Mein Schiff3" im Wert von 7000 Euro. Gesponsert haben den Hauptpreis in diesem Jahr das Reisebüro Bad Säckingen und das SÜDKURIER Medienhaus.

Dieser attraktive Hauptpreis sorgte nicht nur für einen Teilnahmerekord in diesem Jahr. Denn insgesamt 6000 Gewinnspielkarten teilten sich gestern während der Verlosung einen Platz in einer der insgesamt drei Gewinnspielboxen im Lohgerbe-Center. Viele Teilnehmer kamen von außerhalb der Stadtgrenzen, unter anderem aus Wehr, aus Laufenburg und aus der benachbarten Schweiz. Das zeigte sich auch bei der Ziehung der elf weiteren attraktiven Hauptpreise. Allein vier Gewinner kamen aus Wehr und ein Preis ging nach Laufenburg.

"14 spannende Tage warten auf den Gewinner" Sonja Gruninger ist die Büroleiterin des Reisebüro Bad Säckingen, das in diesem Jahr zusammen mit dem SÜDKURIER-Medienhaus den diesjährigen Hauptpreis, eine 14-tägige Karibik-Kreuzfahrt mit Tui Cruises "Mein Schiff3" für zwei Personen, im Wert von 7000 Euro gestiftet hat.

Sonja Gruninger ist die Büroleiterin des Reisebüro Bad Säckingen, das in diesem Jahr zusammen mit dem SÜDKURIER-Medienhaus den diesjährigen Hauptpreis, eine 14-tägige Karibik-Kreuzfahrt mit Tui Cruises "Mein Schiff3" für zwei Personen, im Wert von 7000 Euro gestiftet hat. Frau Gruninger, was wünschen Sie dem Gewinner des Hauptpreises? Ich wünsche dem Gewinner zunächst einmal besinnliche Weihnachtstage und einen guten Start ins Jahr 2017. Aber vor allem natürlich viel Vorfreude auf den Traumurlaub mit Mein Schiff 3 in der Karibik. 14 spannende Tage mit Zeit für Kultur und eigenen Entdeckungen, sowie Traumstrände warten auf den Gewinner. Das Premium All inklusive an Board wird keine Wünsche offenlassen, das bedeutet für den Gewinner, mit allen Sinnen genießen.

Warum hat sich das Unternehmen an dem Gewinnspiel beteiligt? Als das SÜDKURIER Medienhaus auf der Suche nach einem besonderen Preis war, haben sich unsere Geschäftsführer Thomas und Andreas Zimmermann inzwischen zum zweiten Mal und gerne bereit erklärt, den Hauptpreis zu sponsern. Denn regionale Unterstützung ist uns wichtig und deshalb haben wir im Wechsel mit dem Busbüro Zimmermann schon einige Sachpreis gestellt.

Welche Bedeutung hat das Gewinnspiel für Sie persönlich? Eine tolle Aktion. Jedes Jahr gibt es interessante Preise zu gewinnen. Schön finde ich auch die vielen Gutscheine der Zwischenverlosungen, den somit erreicht man in der Vorweihnachtszeit einen sehr großen Personenkreis und kann viele Menschen glücklich machen. Fragen: Susanne Kanele

15 kleine Glücksfeen sorgten dafür, dass es für die Gewinner der Hauptpreise bereits vier Tage vor Heiligabend eine Bescherung gegeben hatte. Die Glücksfeen waren die Tänzerinnen und Tänzer von den "Dreamers" im Alter von sechs bis neun Jahren. Die Kinder hatten erst vor wenigen Wochen ihren großen Auftritt bei "Supertalent" unter den strengen Augen der Juroren Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Viktoria Swarowsky. Nacheinander durften die Kinder in den Glücksboxen wühlen und Elisabeth Vogt von Pro Bad Säckingen sowie dem SÜDKURIER-Anzeigenverkaufsleiter Hubert Metzler eine Gewinnspielkarte in die Hand drücken.

Ein kurzer Blick, ob alle Punkte kleben und alles ausgefüllt worden ist, dann wurde der Name des Gewinners bekannt gegeben. Besonders spannend wurde es dann Melina und Chiara gemeinsam die Karte der Hauptgewinnerin gezogen hatten.

Vor der Ziehung eröffnete das Ensemble der Jugendmusikschule Bad Säckingen, Simon Eckert, Mark Tröndle, Michel Sperling und Alisa Kuder unter der Leitung von Jugendmusikschulleiter Manuel Wagner, mit ihrem beeindruckenden Trompetenspiel die Veranstaltung. Danach hatten die kleinen "Dreamers" ihren großen Auftritt.