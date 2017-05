Bad Säckingen Bad Säckinger Tarek Franke bei französischen Turnmeisterschaften

Franke startete am Wochenende für das Team Saint Louis aus Basel. Die Mannschaft war das erste Mal bei der höchsten Meisterschaft National A gestartet und erreichte den fünften Platz.

Bad Säckingen – Bei der Championnat de France trafen sich am Wochenende in Oyonnax die zwölf besten französischen Turner-Teams zum Vergleich. Saint Louis aus Basel war das erste Mal in der Geschichte mit seinem Team an der höchsten Meisterschaft National A gestartet und erreichte den fünften Platz. In der Riege der Elsässer turnte auch Tarek Franke aus Bad Säckingen mit. Für ihn waren es nach 2016 bereits die zweiten französischen Meisterschaften, an denen er sich beteiligte.

Bereits Anfang Mai war Tarek in Cognac bei Bordeaux bei den französischen Meisterschaften an die Geräte gegangen. Er turnte dort in der zweithöchsten Klasse (Trophée Fédéral) einen fast fehlerfreien Wettkampf und erreicht am Ende den zweiten Platz. Somit ist der Bad Säckingen Vizemeister in seiner Klasse von ganz Frankreich.

Wenige Tage darauf ging Tarek Franke für den TV Rheinfelden in Weil am Rhein an der Gaueinzelmeisterschaft an den Start. Hier erreichte er souverän den ersten Platz mit über 10 Punkten Vorsprung vor seinem zweitplatzierten Teamkollegen Liam Wright. Somit erreichte Tarek 95 Punkten in der Kategorie 2005 und jünger. Für eine große Überraschung sorgte bei der Gaueinzelmeisterschaft Avid Kossek (TV Rheinfelden), der in seiner Kategorie KM LK2 2001 und jünger, den ersten Platz erreichte. Noah Wright (TV Rheinfelden) wurde in seiner Kategorie 2007 und jünger mit 83,85 Punkten zweiter.