Bad Säckingen Bad Säckinger Stadtmusik: Marcus Posniak folgt auf Bernd Maier

Nach 36 Jahren verlässt der stellvertretende Vorsitzende der Bad Säckinger Stadtmusik den Vorstand.

Bei der Hauptversammlung der Stadtmusik Bad Säckingen im Hotel Flüh stand der Gesamtvorstand zur Neuwahl. Der bisherige stellvertretende Vorsitzende Bernd Maier, seit 1978 in der Stadtmusik und seit 1981 im Vorstand, stellte sich nicht mehr zur Wahl. Das Amt übernahm Marcus Posniak, der damit seine Stellung als Beisitzer im Organisationssektor an Johannes Maier abgab. Tanja Ebner folgt als neue Kassiererin auf Winfried Otteny sowie Pia Schwenke als neue Schrift- und Protokollführerin auf Heike Lang-Mugrauer.

Jahn Niclas Glatzel, wiedergewählter Vorsitzender, sprach von einem Generationenwechsel in der Leitung und bedankte sich bei den langjährigen Vorstandsmitgliedern. "Du verkörperst das Musikersein und die Verbundenheit mit dem Verein wie kein anderer", sagte er zu Bernd Maier, der mit einem gebastelten Gutschein für das "Woodstock der Blasmusik 2018" aus dem Vorstand verabschiedet wurde. Maier betonte, er sei "nur in Altersfreizeit, nicht im Ruhestand" und wünschte der neuen Vorstandsgemeinschaft ein gutes Miteinander und Gelingen.

Einstimmig wiedergewählt wurden die Beisitzer Ute Dilger als Notenwart, Eva Koch als Jugendwart und Fabian Hieke als Instrumentenwart. Die Wahlleitung oblag Präsident und Bürgermeister Alexander Guhl. Guhl betonte, dass jeder einzelne der Musiker dazu beitrage, dass die Stadt Bad Säckingen gut nach außen präsentiert wird. Besonders hob er die Konzertreise nach Baldenheim im Elsass in Frankreich hervor: "Gerade in turbulenten Zeiten ist so ein menschliches Miteinander in Europa abseits der großen Worte großer Politiker sehr wichtig."

Im vergangenen Vereinsjahr war eine Menge los, befand Orchesterleiter Johannes Brenke. Besonders erfreulich sei das Wertungsspiel in Tiengen im Oktober gewesen. Dort konnte das Orchester in der höchsten Kategorie Fünf das Prädikat "hervorragend" erspielen. Brenke: "Wir konnten uns toll verkaufen im letzten Jahr. Unsere Routineauftritte brauchen noch mehr Konzentration, aber es wird immer konstanter. Ich bin stolz auf alle."

Aus der Stadtmusik verabschiedet wurde Hugo Glaisner. Glaisner trat 1969 als aktiver Musiker in die Stadtmusik ein und wurde 1994 zum Ehrenmitglied ernannt. Auch nach dem Austritt als aktiver Musiker war er lange Jahre als Fähnrich für den Verein tätig, erklärte Jahn Niclas Glatzel. Neu aufgenommen in die Stadtmusik wurde Jochen Werner als Bassist. Carsten Otteny wurde in Abwesenheit für zehnjährige Mitgliedschaft geehrt.

Stadtmusik

Die Wurzeln der Stadtmusik Bad Säckingen sind bis in das Jahr 1811 urkundlich nachzuweisen. Das erstmals angenommene Gründungsdatum der Musikformation als "Stadtmusik" erfolgte 1851. Seit 1988 leitet Johannes Brenke, der an der Musikhochschule Detmold Posaune, Instrumental-Pädagogik sowie Chor- und Orchesterleitung studierte, das Orchester.