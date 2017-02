Ein Jahr nach dem schrecklichen Unfall, der am 7. Mai 2016 in der Bad Säckinger Fußgängerzone zwei Tote und zahlreiche Verletzte forderte, muss sich der mutmaßliche Unfallverursacher vor Gericht verantworten.

Wie Margarete Basler, die Direktorin des Amtsgerichts Bad Säckingen unserer Zeitung mitteilte, wurde die Hauptverhandlung auf den 2. und 9. Mai festgesetzt. Die Anklage gegen den damals 84-jährigen Fahrer lautet auf fahrlässige Tötung in zwei und fahrlässige Körperverletzung in 27 Fällen. Die Verhandlung wird Basler selbst leiten.

Zwei Tote, neun Schwer- und 18 Leichtverletzte: So lautete die verheerende Bilanz des schweren Unfalls am Bad Säckinger Spitalplatz. Nach mehr als fünf Monaten Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft im Herbst Anklage gegen den inzwischen 85 Jahre alten mutmaßlichen Unfallverursacher erhoben. Laut einer früheren Auskunft der Staatsanwaltschaft liegt das Strafmaß für fahrlässige Tötung von einer Geldstrafe bis hin zu einer Gefängnisstrafe von fünf Jahren. Bei fahrlässiger Körperverletzung liege das Strafmaß zwar niedriger. Da beide Taten aber in Tateinheit bewertet werden, orientiere sich die Strafe üblicherweise am schwerer wiegenden Vorwurf. Basis für die erhobene Anklage der Staatsanwaltschaft sind unter anderem mehrere gerichtsmedizinische Gutachten, ein Unfallrekonstruktionsgutachten, Videoaufnahmen sowie eine Vielzahl von Zeugenaussagen.

Der heute 85-jährige PKW-Führer war zunächst mit einem Radfahrer kollidiert und dann ungebremst in die bestuhlten Außenbereiche zweier Gaststätten gerast. Das Unglück hatte einen stundenlangen Einsatz von Rettungskräften aus Deutschland und der Schweiz ausgelöst.