Der Vereinsname hat sich geändert, nicht aber Forderungen: Der Spital-Förderverein heißt jetzt "Pro Spital" und kämpft weiter für den Erhalt des Krankenhauses Bad Säckingen als Haus der Grund- und Regelversorgung. Jürgen Stadler ist neuer stellvertretender Vorsitzender.

Der „Förderverein für das Spital Bad Säckingen“ heißt jetzt „Förderverein Pro Spital Bad Säckingen“. Das wurde am Freitagabend von der gut besuchten Mitgliederversammlung beschlossen. Ein Grund für die Namensänderung: Der Förderverein fühlt sich auf der Homepage des Spitals nicht mehr beheimatet. So gibt es jetzt eine neue, eigene Internetpräsenz: www.prospital.de.

Der neue Name unterstreicht, was sich der Verein auf die Fahnen geschrieben hat: Den Einsatz für den Erhalt des Spitals Bad Säckingen als Haus der Grund- und Regelversorgung mit 24-Stunden-Notfallambulanz. Insofern ist man mit dem jüngsten Beschluss des Kreistages nicht wirklich zufrieden. Ohne chirurgische Notfallambulanz sei das Haus kein Grund- und Regelversorger mehr, sagte die Vorsitzende Beatrix Köster. Obendrein sei vieles weg, was einst zur Stärke des Hauses gezählt habe, zog Köster nochmals Bilanz zu aktuellen Situation. Was man noch habe, sei ein hoch motiviertes Personal.

Um dieses bei der Strange zu halten, müssten die versprochenen baulichen Maßnahmen schnellstmöglich umgesetzt werden: „Sonst haben wir keine Zukunftsperspektiven.“ Befürchtet wird in diesem Zusammenhang, dass die 21 Monate, die in Bad Säckingen voraussichtlich nicht mehr operiert werden kann, ein viel zu langer Zeitraum sind. Nicht nur Rolf Metzger – er wurde am Freitag zum Beisitzer gewählt – fordert deshalb dringend eine Übergangslösung in Form von OP-Containern.

„Der Beschluss ist, wie er ist“, sagte Bürgermeister Alexander Guhl, der sich bekanntlich auch viel mehr für Bad Säckingen, „den Gesundheitsstandort am Hochrhein“, gewünscht hätte: „Wir müssen die Chancen ergreifen, die sich daraus ergeben." Voraussetzung dafür sei allerdings auch eine Verbesserung der personellen Situation. Die Beschlüsse müssten nun rasch umgesetzt werden, sagte Guhl: „Sonst werden wir keine Ruhe geben.“

Apropos Ruhe: Rolf Metzger wies auf Nachfrage darauf hin, dass es für den Verein keine Möglichkeit gebe, wegen Nichteinhaltung von Verträgen zu klagen. Wohl aber hätten Menschen, die als Patienten möglicherweise Opfer der aktuellen Zustände geworden seien, die Möglichkeit wegen „Organisationsverschulden“ gegen den zuständigen Landkreis zu klagen. Der Förderverein übernehme die Kosten. Schließlich werde gleich mehrfach gegen Landes- und Bundesrecht verstoßen.

Ruth Cremer-Ricken, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kreistag, wies im Laufe der Diskussion darauf hin, dass hinsichtlich eines Zentralklinikums das letzte Wort noch lange nicht gesprochen sei. Mit der vom Landes-Sozialminister geforderten Planung erhalte man nun handfeste Daten, die am Ende möglicherweise auch eine Lösung mit zwei Häusern wieder in den Fokus rücken könnte: „Es ist alles offen.“ Hidir Gürakar (SPD) beklagte von politischer Seite „zu wenig Solidarität vom östlichen Landkreis“. Kritik von mehreren Seiten gab es am Freitag an Martin Albers, Fraktionsvorsitzender der CDU um Kreistag, für dessen harte Haltung.

Neu besetzt wurde am Freitag das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden mit Jürgen Stadler. Die bisherige Amtsinhaberin Gaby Ries war aus beruflichen Gründen zurückgetreten. Neuer Schriftführer ist Wolfgang Köster.

Der Förderverein Pro Spital Bad Säckingen verzeichnete von September 2016 bis heute einen Mitgliederzuwachs von 600 auf 900. Vorsitzende ist Beatrix Köster, Stellvertreter Jürgen Stadler. Der Verein hat einen neuen Flyer und eine neue Homepage. Kontakt per E-Mail: info@prospital.de.

