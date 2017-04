Bad Säckingen Bad Säckinger Schüler sind im Abistress

198 Abiturienten mussten am Dienstag zur schriftlichen Prüfung im Fach Deutsch antreten. Während an der Rudolf-Eberle-Schule, Wirtschaftsgymnasium und am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium die Deutschprüfung bereits den Abschluss der schriftlichen Prüfungen bildete, war sie für die Schüler am Scheffel-Gymnasium erst der Anfang.

Bad Säckingen – Kaum aus den Ferien zurück, hieß es am Dienstagmorgen für insgesamt 198 Schüler in Bad Säckingen antreten zur schriftlichen Abiturprüfung im Fach Deutsch. Nach dem Einbruch in das Solitude-Gymnasium in Stuttgart-Weilimdorf in der Nacht zum 11. April waren die Abituraufgaben der Fächer Mathematik und Englisch in allen Gymnasien im Land vom Kultusministerium ausgetauscht worden, die Prüfungen konnten wie geplant durchgeführt werden. Während an der Rudolf-Eberle-Schule, Wirtschaftsgymnasium und am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium (SG) in Bad Säckingen die Deutschprüfung bereits den Abschluss der schriftlichen Prüfungen bildete, war sie für die Schüler am Scheffel-Gymnasium in Bad Säckingen erst der Anfang.

Am Scheffel-Gymnasium traten am Dienstag laut Schulleiter Carsten Hansen 122 Schüler zur schriftlichen Prüfung im Fach Deutsch an. Das entspricht fast genau den Zahlen des vergangenen Jahres mit rund 130 Schülern. Der Donnerstag wird laut Carsten Hansen für alle "ein Großkampftag", denn an diesem Tag werden die Fächer Chemie, Biologie, Physik, Sport schriftlich, Kunst, Musik sowie die Neigungsfächer (Gesellschaftswissenschaftliche Fächer) geprüft. Zu ihnen gehören Gemeinschaftskunde, Geografie, Geschichte und Wirtschaft. Das letzte Fach vor dem Wochenende ist Englisch am Freitag. Doch erholen ist über das Wochenende nicht angesagt, denn am Mittwoch nächste Woche geht es gleich weiter mit Mathematik.

Laut Carsten Hansen wird im Bad Säckinger Scheffelgymnasium kein Latein mehr geprüft, die Schüler belegen in Waldshut Kurse und legen ihre Prüfung auch dort ab. Mit dem Fach Französisch am Freitag, 5. Mai, sind die schriftlichen Abiturprüfungen am Scheffelgymnasium abgeschlossen. Die Schüler hätten laut Schulleiter Hansen zwar nicht mehr allzu große Wahlmöglichkeiten, dennoch kristallisierten sich als bevorzugte Fächer bei den diesjährigen Abiturprüfungen Biologie und in den Neigungsfächern Wirtschaft "sehr stark" heraus.

Laut Oberstufenleiter und Prüfungskoordinator Jochen Stegmaier vom Sozialwissenschaftlichen Gymnasium in Bad Säckingen traten am Dienstag 40 Schüler zur Deutschprüfung an. "Ich selbst habe den Umschlag mit den Prüfungsunterlagen aus dem Safe genommen. Wir haben den dicksten Safe", schmunzelt er, spielt damit auf den jüngst erfolgten Einbruch in Stuttgart an. Mit der Deutschprüfung ist für die Schüler der schriftliche Teil des Abiturs vollbracht. Sie traten bereits am 30. März zur schriftlichen Prüfung in Pädagogik/Psychologie an, am 3. April folgte Mathematik, am 5. April Englisch, am 6. April Religion, Ethik, GGk (Geschichte, Gemeinschaftskunde), Naturwissenschaften (Physik, Chemie, Biologie) und Sozialmanagement.

Auch die 36 Abiturienten des Wirtschaftsgymnasium der Rudolf-Eberle-Schule beendeten mit der heutigen Deutschprüfung die schriftliche Abiturprüfung. Laut Schulleiter Hans-Peter Hess fanden die Prüfungen in Volks- und Betriebswirtschaft, Mathematik, Englisch, Spanisch, Chemie, Physik, Biologie, Religion/Ethik sowie Informatik/Datenverarbeitung bereits vor den Osterferien statt.

Da laut Hess an den beruflichen Gymnasien das Profilfach vorgegeben sei, am Wirtschaftsgymnasium ist dies Volkswirtschaft (VWL) und Betriebswirtschaft (BWL), blieben für die Schüler "fast keine weiteren Wahlmöglichkeiten" in der schriftlichen Abiturprüfung, "nur vereinzelt in Abhängigkeit von den mitgebrachten Fremdsprachen." Wie Hans-Peter Hess erläuterte, sei in diesem Jahr erstmals ein Teil des schriftlichen Abiturs einheitlich bei den allgemein bildenden und beruflichen Gymnasien durchgeführt worden und zwar im Fach Deutsch. Alle haben die gleichen Aufgaben gestellt bekommen, so Hess. "Dafür musste ein gemeinsamer Termin gefunden werden und das ging nur heute."

