Bad Säckingen Bad Säckinger Nachwuchsjournalisten auf Recherche

Kinderreporter der Obersäckinger Grundschule besuchen bald Vereine und Institutionen. Bei den "Bad Säckinger Stadtgeschichten" wird die Arbeit der Jungreporter mit einem Filmbeitrag vorgestellt

Bad Säckingen (mara) Die Obersäckinger Vereine und Institutionen werden bald Besuch erhalten und ihre Geheimnisse preisgeben müssen. Die Kinderreporter der Obersäckinger Grundschule haben ihre Arbeit aufgenommen und ein Konzept für ihre Kindernachrichten ausgearbeitet. Wen sie als Protagonisten für die Kindernachrichten der "Bad Säckinger Stadtgeschichten" ausgewählt haben, ist am Samstag, 1. April um 19 Uhr und Sonntag, 2. April, 17 Uhr, im Kursaal in Bad Säckingen zu sehen.

Am Dienstag trafen sich Kameramann, Fotograf und Journalist Rainer Jörger, der Produzent der "Bad Säckinger Stadtgeschichten" und die Viertklässler der Obersäckinger Grundschule zur ersten Redaktionssitzung. Die kleinen Nachwuchsreporter hatten die vergangenen Wochen genutzt, in Gruppen Überlegungen angestellt, wer als Interviewpartner in Frage kommen könnte und sich um eine erste Kontaktaufnahme gekümmert. Als Kameramann und Fotograf Jörger am Dienstagmorgen im Klassenzimmer der Grundschüler erschien, präsentierten die Nachwuchsreporter ein fertiges Konzept auf übergroßen Plakaten. Sie erstaunten Rainer Jörger mit einer perfekten Präsentation. "Toll und akribisch vorbereitet", lobte Jörger. Er freute sich über die gelungene Arbeit der Kinder.

Die Schüler hatten genaue Vorstellungen, wer am Drehtag welchen Part übernehmen würde, sie hatten sogar bereits Szenenvorschläge für Rainer Jörger. Dieser war schwer beeindruckt von "der Reportertechnik" der Grundschüler.