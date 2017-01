Bad Säckinger Fußgängerzone soll größer werden

Gemeinderat berät über das Thema am kommenden Montag. Spitalplatz soll endgültig gesperrt werden. Poller sind nicht vorgesehen

Der Spitalplatz soll Fußgängerzone werden. Das schlägt die Stadtverwaltung dem Gemeinderat vor. Das Gremium beschäftigt sich damit in der Sitzung am kommenden Montag, 16. Januar. Nach dem schweren Unfall am 7. Mai 2016 im Bereich Spitalplatz/Metzgergasse war das Thema auf die politische Agenda gekommen. Der Gemeinderat hat bereits Mitte 2016 darüber beraten, im Herbst sind alle betroffenen Anwohner angehört worden. Deren Einwände brachten keine solch schwerwiegenden Gründe, die der Umwidmung des Spitalplatzes in eine Fußgängerzone entgegenstehen würden.

Bislang konnte jeder über die Schönaugasse auf den Spitalplatz fahren. Öffentliche Parkplätze bestehen nur vor der Weinhandlung Gnädinger und im Winter auf der Fläche der Gartenwirtschaft des Vierteles. Auf dem Spitalplatz durfte nur kurzzeitig geparkt werden. Bereits nach dem Unfall hat die Stadt mit Zufahrtsverboten reagiert.

Nun soll mit der Umwidmung in eine Fußgängerzone eine abschließende Lösung her. In der Vorlage an den Gemeinderat heißt es: Selbst wenn der tragische Unfall vom Mai 2016 möglicherweise auch an anderer Stelle der Fußgängerzone hätte passieren können, sei die Sensibilität der Bevölkerung gegenüber dem motorisierten Verkehr und der Wille nach einer Verkehrsberuhigung am Spitalplatz gewachsen.

Die konkrete Regelung, die die Stadtverwaltung dem Gemeinderat vorschlägt, sieht folgendermaßen aus: Der Spitalplatz sowie die Amaliengasse werden der Fußgängerzone angegliedert. Kenntlich gemacht wird dies mittels Beschilderung. Poller-Absperrungen im Bereich der bisherigen Zufahrt beim Telekom-Shop/Weinhandlung Gnädinger soll es nach Vorschlag der Stadtverwaltung erst einmal nicht geben. Dagegen sprächen sowohl Zufahrtsrechte der Anwohner wie auch der Lieferverkehr. Geprüft worden seien in diesem Zusammenhang auch versenkbare Poller, heißt es in der Vorlage für den Gemeinderat. Sowohl der Aufwand als auch die Kosten seien jedoch zu hoch. Zudem habe der Rettungsdienst ebenfalls Bedenken geäußert.

Auch der Vorschlag, die Zu- und Abfahrt zum Spitalplatz über die Lohgerbe abzuwickeln, wurde geprüft. In diesem Fall müssten die Poller zwischen Volksbank und Modehaus May entfernt oder durch absenkbare ersetzt werden, was die Verwaltung ebenfalls als problematisch eingestuft hat.

Einfahren dürfen weiterhin Inhaber von Ausnahmegenehmigungen wie etwa Anwohner und Taxis. Gewerblicher Lieferverkehr darf bis auf weiteres den Spitalplatz bis 13 Uhr anfahren. Das betrifft in der Hauptsache das Modehaus May. Das Unternehmen habe aber die Einrichtung eines Logistikzentrums angekündigt, womit eine Vorverlegung auf 11 Uhr erfolgen könne wie in den übrigen Teilen der Fußgängerzone.