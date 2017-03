Das Beispiel Bad Säckingen zeigt, das gestiegene Anforderungen die Feuerwehren landauf und landab zu mehr Kooperation über Gemeindegrenzen hinweg zwingen. Moderne Wehren werden zunehmend regionaler, Lokalpatriotismus ist heute fehl am Platze.

Die Feuerwehren stehen landauf, landab vor großen Veränderungen. Auch in Bad Säckingen. Hier hat die Feuerwehr ein Team, das die Herausforderung anpackt. Dass das nicht einfach wird, weiß die Führung um Stadtkommandant Tobias Förster und seine Stellvertreter Mark Jagenow und Volker Schultheiß. Wohin geht die Reise? Für die Feuerwehr fährt der Zug in dieselbe Richtung wie auch in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens: Einheiten werden großräumiger, die Vernetzung stärker, man könnte es eine schleichende Zentralisierung nennen.

Altgediente Feuerwehrkämpen kennen das noch: Kam früher eine ortsfremde Feuerwehr zum eigenen Brandort, witzelte man: „Das ist unser Feuer!“ Dennoch schwang da auch etwas Ernst mit. Solche Denkweisen seien von gestern, sagen Förster und Jagenow. Die Anforderungen aufgrund gesetzlicher Vorschriften seien heute viel zu hoch für solche Befindlichkeiten. „Mittlerweile müssen wir über Gemeindegrenzen hinweg denken“, so der Stadtkommandant. In die Einsatzstrukturen seien heute nicht nur die eigenen Abteilungen eingebunden. „Wir haben vernetzte Strukturen mit Wehr, Murg, Laufenburg und Rickenbach.“ Beispiel: Tagsüber ist bei einem Brand in Harpolingen die Feuerwehr Murg in der Alarmkette hinterlegt. Denn von Murg ist man schneller in Harpolingen als von Bad Säckingen, sagt Jagenow.

Genau hier steckt ein Problem der Feuerwehr: Die Tagesverfügbarkeit in den Ortsteilen. "Die sind nachts bestens versorgt, da sind die Kameraden daheim“, sagt Förster. Aber tagsüber arbeiten sie auswärts. Deshalb sei es heute nötig, auf Feuerwehr-Ressourcen anderer Gemeinden zurückgreifen zu können. Förster: „Denn das Wichtigste ist die Einhaltung der Hilfsfristen.“ Und da hat es in der Vergangenheit in Bad Säckingen etwas gehapert. Der neue Feuerwehrbedarfsplan hat das kürzlich gezeigt. Die Latte wurde häufig gerissen. Betroffen war vor allem die Kernstadt. Die Problemanalyse ergab: Der Gerätehaus-Standort Obersäckingen ist ungünstig. Denn: Viele Feuerwehrmänner quälen sich beim Alarm aus der Kernstadt durch den Verkehr nach Obersäckingen, springen in die Einsatzmontur und fahren mit dem Einsatzfahrzeug wieder zurück. „Das kostet wertvolle Zeit“, sagt Jagenow.

Da hat das Kommando reagiert und die Einsatzstruktur umgebaut. Mehrere Mitglieder der Säckinger Abteilung sind jetzt im Alarmfall der Wallbacher Sektion zugeordnet. Es sind dies vor allem Mitglieder, die in der Weststadt arbeiten. Jagenow beschreibt es am Beispiel von auf dem Bauhof tätigen Kameraden: Diese sind mit ihren Einsatzutensilien bereits nach Wallbach umgezogen und rücken mit den Wallbachern aus. „Kürzere Anfahrt und wertvolle Zeit“, bilanziert Jagenow. Die Einhaltung der Hilfsfristen habe sich damit auf 40 Prozent und dann weiter aufwärts verbessert, fügt Förster hinzu. Das Ziel seien jedoch 80 Prozent.

Dort will Förster angekommen sein, wenn der Bedarfsplan 2021 wieder erneuert wird. Nächster Schritt für ihn: Mit dem Bau eines neuen Gerätehauses in Wallbach (Ortsrand Richtung Bad Säckingen) könnten Hilfsfristen weiter optimiert werden. Das Jetzige sei zu klein und mitten im Ort. Mit dem bestehenden Gerätehaus in Obersäckingen hätte man schlagkräftige Standorte im Westen und im Osten. Förster nennt einen weiteren Vorteil: Im Gegensatz zum ursprünglich von der Stadt geplanten zentralen Spritzenhaus in der Gettnau lägen die Kosten weit niedriger. Wallbach sei für 1,5 bis zwei Millionen zu haben, ein großes Zentralgebäude läge bei sieben bis acht Millionen. Zudem hat die Feuerwehr eine weitere Verbesserung umgesetzt: Den Einsatzleitdienst. Das heißt: Die Kommandanten sind während der Bereitschaft durchgehend mit dem Kommandowagen ausgerüstet, den sie überall dabei haben müssen. Der Diensthabende fährt also ohne Umweg übers Gerätehaus direkt zum Brandort und kann durch frühzeitige Erkundung Zeit sparen.

In der Kooperationen von Abteilungen und Gemeindefeuerwehren sehen die beiden die Zukunft. „Diese Entwicklung lässt sich nicht aufhalten“, sagt Förster. Und Jagenow fügt ein Beispiel hinzu, das keiner haben will: Die Pflichtfeuerwehr. Auf Sylt und in einigen ostdeutschen Gemeinden sei das Realität. Wenn die Freiwillige Feuerwehr nicht mehr einsatzfähig sei, verpflichte die Gemeinde junge Männer zur Feuerwehr. Auch deshalb, sagen beide übereinstimmend, sei das funktionierende Ehrenamt so wichtig.

Hintergründe zum Thema Feuerwehr