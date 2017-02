Bad Säckinger Bürgermeister fordert jetzt schnelle Sanierung des Spitals

Landrat Martin Kistler will Bad Säckingen besuchen und zu Kreistagsbeschlüssen Stellung nehmen

Der Waldshuter Landrat Martin Kistler kommt nach Bad Säckingen und wird zum Spital-Beschluss des Kreistages von letzter Woche Stellung nehmen. Dies teilte Bürgermeister Alexander Guhl am Montag im Gemeinderat mit. Der Termin wird noch bekannt gegeben

Bürgermeister Guhl sagte, er sei unmittelbar nach der Kreistagssitzung letzte Woche „unglaublich enttäuscht“ gewesen. Zum einen könne er nicht verstehen, warum die Entscheidung für die Zentralklinik nicht ergebnisoffen habe gefasst werden können. Zum anderen bedauerte er, dass auf Initiative von CDU-Fraktionssprecher Martin Albers die 24-Stunden-Notfallambulanz für Bad Säckingen in letzter Minute aus dem Beschluss gekippt worden sei. „Es wäre ein gutes Zeichen gewesen“, ist sich Guhl sicher.

Allerdings habe sich die große Mehrheit im Waldshuter Kreistag für eine große Lösung in Bad Säckingen ausgesprochen. Der Kreis gebe jetzt 13 Millionen Euro für den hiesigen Standort aus. Dies müsse man auch sehen, sagte Alexander Guhl. Es dürfe jetzt nicht nur Enttäuschung die Runde machen, jetzt komme es drauf an, die Beschlüsse schnell umzusetzen. „Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass dies ein demokratisch gefasster Beschluss ist, lamentieren bringt jetzt nichts“, so Guhl. Gleichzeitig befürchtete der Bürgermeister, dass es die Geschäftsführung der Spitäler Hochrhein GmbH schwer haben werde, wieder das nötige Fachpersonal für das Bad Säckinger Krankenhaus zu finden.

Fred Thelen, Stadt- und Kreisrat, nutzte im Gemeinderat die Gelegenheit, sein Votum für das Zentralspital zu erklären. Er nannte zwei Gründe: Zum einen habe der baden-württembergische Sozialminister Manfred Lucha deutlich zu erkennen gegeben, dass die Bad Säckinger Sanierung nur dann vom Land gefördert werde, wenn der Kreistag sich für die Planung eines Zentralspitals entschließe.

Zum zweiten hoffte Thelen, dass sich die Idee eines Zentralspitals bei eingehender Prüfung von selbst erübrige. Im Rahmen der Planung müsse der Standort geklärt werden, die Finanzierung, die Größe, die Wirtschaftlichkeit und vieles mehr. Wenn das alles „seriös aufgearbeitet wird“, so Thelen, könne er nicht erkennen, wie da am Schluss eine Entscheidung für ein Zentralkrankenhaus fallen soll. Und: „Ich glaube auch nicht, dass vernünftig denkende Kreisräte nach mir ein Haus schließen werden, in das gerade 13 Millionen Euro investiert wurden, um 200 oder 300 Millionen neue Schulden für einen Neubau zu machen,“ fügte er hinzu.

Wichtig sei derzeit, dass der Bad Säckinger Standort für die nächsten zehn bis 15 Jahre gesichert ist. Sorgen machte ihm jedoch die Personaldecke. Angesichts der neuerlichen Kündigungen sei es offenkundig, dass auch die neue Geschäftsführung nicht in der Lage sei, in die Personalpolitik Ruhe zu bringen. Stadt- und Kreisrätin Ruth Cremer-Ricken (Grüne) war am Montag nicht im Gemeinderat. Die beiden anderen Kreisträte Ulrich Schoo (SPD) und Rainer Kaskel (CDU) sind nicht Mitglieder des Gemeinderates.