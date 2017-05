Bad Säckingen Bad Säckingens Schützenverein fehlt es an Mitgliedern

Bad Säckingens Schützenverein fehlt es an Mitgliedern

Die Schützengemeinschaft Bad Säckingen beklagt einen Mitgliederschwund. Feststellbar sind auch ein geringeres Interesse an der Teilnahme bei Veranstaltungen und eine mangelhafte Zahlungsmoral. Mehr Lehrgänge und Wettbewerbe sollen Attraktivität steigern

Die Schützengemeinschaft Bad Säckingen schrumpft. Unumwunden musste Oberschützenmeister Rupert Metz von einer „gewissen Lustlosigkeit“ berichten. „Schießen ist derzeit als Sport unattraktiv“, so Metz' ernüchternde Einsicht bereits am Beginn der Haupfversammlung.

Schon die eigenen Veranstaltungen, wie das "Federvieh-", das "Wurst-" oder das traditionelle Königsschießen sind im vergangenen Jahr selbst von den Mitgliedern nur spärlich besucht worden. Oberschützenmeister Metz fand entsprechend deutliche Worte, bot bei aller Kritik aber auch mögliche Lösungsansätze an. Wenn zu wenige Vereinsmitglieder derzeit die Aufsicht über die Schießstände führen dürfen, dann müssten die dafür notwendigen Lehrgänge eben häufiger besucht werden. Und um es einfacher zu machen, soll der entsprechende Unterweisungslehrgang in diesem Jahr auf dem Vereinsgelände stattfinden. Metz will die Basis der Verantwortlichen verbreitern und die Gewissenhaftigkeit auf mehrere Schultern verteilt wissen.

In einzelnen Fällen sei auch die Zahlungsmoral bei den Vereinsbeiträgen „kritisch“, wie Kassiererin Ursula Metz darstellte. Die Einstellung habe sich grundlegend geändert: Früher ging der Verein davon aus, dass einerseits Arbeitsstunden geleistet werden oder ein Ausgleichsbetrag anstandslos gezahlt werde. Jetzt werden Mahnungen verschickt. Für den Dachverband der Schützen muss der Verein nämlich pünktlich zahlen und so sei er "auf die pflichtschuldigen Beiträge angewiesen“, betonte Rupert Metz. Nach ausführlicher Diskussion und der signalisierten Bereitschaft, auch weiterhin Ratenzahlungen für den Vereinsbeitrag zu ermöglichen, folgten die anwesenden Mitglieder dem Ansinnen.

Da die Abteilung Bogenschützen sich durchaus großer Nachfrage erfreut, treten die Mitglieder nun auch dem deutschen Feldbogenverband bei.

Nur bei der Mitgliedschaft im Bund deutscher Großkaliberschützen neben dem deutschen Schützenbund (DSB) regte sich Wiederstand bei den Mitgliedern. Unumwunden konterte der Vorsitzende Metz mit den Argumenten, „dass mehr Wettbewerbe“ möglich wären und die Großkalibermunition günstiger eingekauft werden könnte. Die moderaten Kosten für den Verein stimmten nicht alle Mitglieder um, dennoch, die Großkaliberschützen erhoffen sich mehr nationale Wettbewerbe. In Abwesenheit ist Walter Eckert für 50 Jahre Mitgliedschaft die Ehrennadel in Gold vom Deutschen Schützenbund verliehen worden.



Der Verein

Die Schützengemeinschaft Bad Säckingen wurde 1924 gegründet. Derzeit sind 68 Mitglieder im Verein. Den Vorsitz hat Rupert Metz inne. Von Pistole über Großkaliber bis zu den Bogenschützen sind alle Disziplinen im Verein vertreten. Wettkämpfe werden regelmäßig besucht. Kontakt zum Verein per Telefon 07761 / 3013 oder SGBadSaeckingen@t-online.de