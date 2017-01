Bad Säckingen Bad Säckingens Haushalt ist unter Dach und Fach

Nach zähem Ringen hat der Gemeinderat der Finanzplanung einstimmig zugestimmt. Die Fraktionen zeigten sich allerdings nicht in allen Punkten zufrieden

Nach zähem Ringen und etlichen Streichungen ist der Haushaltsplan der Stadt Bad Säckingen nun offiziell in trockenen Tüchern. In jüngster Sitzung stimmte der Gemeinderat der finanziellen Planung einstimmig zu. In ihren Haushaltsreden lobten die Fraktionsvorsitzenden einhellig die vorgenommenen Einsparungen. Gleichzeitig wurde aber auch deutlich, dass viele Wünsche offengeblieben sind.

Michael Maier (CDU) mahnte zu anhaltendem Sparwillen und maßvollem Haushalten. Schon in wenigen Jahren müsse ein ausgeglichener Etat vorgelegt werden. Im Gegenzug seien bei Pflichtaufgaben wie Kinderbetreuung aber auch Feuerwehr steigende Kosten absehbar. Ohne eine entsprechende Gegenfinanzierung könnten daher keine neuen Vorhaben umgesetzt werden, konstatiert die CDU. Nachdrücklich stellt sich die Fraktion hinter den Sparkurs – insbesondere bei der Personalplanung. Die Eingliederung der Tourismus GmbH in die Verwaltung sieht die Fraktion derweil weiter "mit großer Skepsis". Die weitere Entwicklung werde man kritisch verfolgen. Das große Sorgenkind der Kommunalpolitik bleibe derweil das Spital, dessen Zukunft ungewiss sei.

blickte mit einer gewissen Enttäuschung auf die Haushaltsberatungen, denn etliche Vorhaben habe die SPD nicht durchsetzen können, gerade in Sachen Integration – von Ausländern ebenso wie von Menschen mit Behinderung. Nach Ansicht der SPD müsse die Stadt in den nächsten Jahren noch mehr tun, um für Familien wie Senioren attraktiv zu bleiben. Mehr Kinderbetreuungsplätze, die Umsetzung von sozialen Wohnbauvorhaben, aber auch die Gewährleistung einer stabilen Gesundheitsversorgung seien nur einige der drängenden Themen, so Gürakar. All dies werde Geld kosten. Insofern, so Gürakar, sei eine Reform der Gewerbesteuer hin zu einer Gemeindewirtschaftssteuer überfällig, um Kommunen das nötige finanzielle Rüstzeug mitzugeben. Petra Schwarz-Gröning ( FW ) brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass künftig die Gesamtthemen im Blick behalten werden. Sparen dürfe die Stadt nicht auf Kosten des Ehrenamts, sondern bei großen Vorhaben, wie der Sporthalle im Schulzentrum. Diese hätte nach Ansicht der Freien Wähler auf die neuen räumlichen Anforderungen der Gemeinschaftsschule angepasst werden müssen. Was die vehement geführte Diskussion um mehr Barrierefreiheit anbelangt, zeigen die Freien Wähler zwar Verständnis für die Bemühungen des Behindertenbeirats, allerdings hätten sich dessen Vertreter erheblich im Ton vergriffen. Die finanziellen Mittel der Stadt seien begrenzt und Schuldenabbau müsse auch vorangetrieben werden.

brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass künftig die Gesamtthemen im Blick behalten werden. Sparen dürfe die Stadt nicht auf Kosten des Ehrenamts, sondern bei großen Vorhaben, wie der Sporthalle im Schulzentrum. Diese hätte nach Ansicht der Freien Wähler auf die neuen räumlichen Anforderungen der Gemeinschaftsschule angepasst werden müssen. Was die vehement geführte Diskussion um mehr Barrierefreiheit anbelangt, zeigen die Freien Wähler zwar Verständnis für die Bemühungen des Behindertenbeirats, allerdings hätten sich dessen Vertreter erheblich im Ton vergriffen. Die finanziellen Mittel der Stadt seien begrenzt und Schuldenabbau müsse auch vorangetrieben werden. Ruth Cremer-Ricken (Grüne) würdigte auch die anhaltenden Sparbemühungen der Stadt, wenngleich es immer noch einen Schuldenberg von 28 Millionen Euro gebe. Dieser werde von dem Gremium auch in den nächsten Jahren einen Spagat verlangen. Generell werde mit 2,3 Millionen Euro ein großer Schwerpunkt auf Unterhaltungsmaßnahmen gelegt, mit der Renovierung der Badmattenhalle als größtem Vorhaben. Im Hinblick auf die Barrierefreiheit konstatierte Cremer-Ricken, dass 200000 Euro im Haushalt eingeplant seien. Weitere "Einzelschritte" sollten folgen. Die Grünen fordern auch, dass die Verwaltung bei öffentlichen Baumaßnahmen beachten soll, wie Barrierefreiheit verbessert werden könne. Ebenso plädieren die Grünen dafür, die Unterstützung des Gloria-Theaters beizubehalten, denn was dort jetzt gemacht werde, übertreffe alle Erwartungen. Die Auflösung der Tourismus GmbH und Eingliederung in die Stadtverwaltung werten die Grünen als Zukunftsaufgabe – eine von vielen, der sich die Stadt stellen müsse.

Eckdaten des Haushalts

Im Ergebnishaushalt kalkuliert die Stadt mit ordentlichen Erträgen von 40,1 Millionen Euro und Aufwendungen von 42,2 Millionen Euro, also einem Minus von zwei Millionen Euro. Im Finanzhaushalt werden laut Planung 260000 Euro Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet. Während der Haushaltsberatungen waren die Erträge um 326000 Euro erhöht, die Ausgaben um 337000 Euro gesenkt worden. In Verbindung mit der Investitionstätigkeit der Stadt ergibt sich allerdings ein Fnanzierungsmittelbedarf von gut sechs Millionen Euro. Die Stadt plant die Aufnahme eines Kredits von 2,9 Millionen Euro. Eine Million Euro ist für die Schuldentilgung vorgesehen, so dass sich der Kassenstand Bad Säckingens um 4,1 Millionen Euro reduzieren wird.