Bad Säckingen Bad Säckingens Gemeinderat contra Elektromobilität: E-Mobilitätskonzept erhält nur knappe Zustimmung

Mit einer knappen Mehrheit von vier Stimmen hat der Bad Säckinger Gemeinderat den Auftrag zur Erstellung eines Konzepts im Bereich Elektromobilität gestimmt – und das obwohl die Kosten zu 80 Prozent bezuschusst werden. Insbesondere CDU und SPD positionierten sich weitgehend gegen das Engagement der Stadt

Bad Säckingen – Obwohl das Ganze mit 80 Prozent vom Bund bezuschusst wird, hat der Gemeinderat in jüngster Sitzung nur äußerst widerwillig der Auftragsvergabe zur Erstellung eines Elektromobilitätskonzepts zugestimmt. Wie sich zeigte, sind vor allem in Reihen der Fraktionen von CDU- und SPD etliche Mitglieder längst nicht von E-Mobilität überzeugt. Erst Ruth Cremer-Ricken (Grüne) brach in einer engagierten Wortmeldung eine Lanze für den eingeschlagenen Kurs in Sachen E-Mobilität und verhinderte ein Kippen der Stimmung zuungunsten des Themas E-Mobilität. Letztlich votierte das Gremium mit elf Ja- gegen sieben Nein-Stimmen bei einer Enthaltung für die Auftragsvergabe zum Preis von 88000 Euro. Der Anteil der Stadt liegt bei knapp 17600 Euro.

Umweltreferent Ralf Däubler wähnte sich angesichts des Diskussionsverlaufs, der in eine Debatte über das Für und Wider von Elektrofahrzeugen abdriftete, stellenweise sichtlich wie im falschen Film. Auch der Verweis auf die bisherigen geleiteten Maßnahmen und Erfolge im Bereich Elektromobilität, die letztlich zu der Auszeichnung durch das Bundesverkehrsministerium vergangenes Jahr geführt hatten, verhallten. "Elektrofahrzeuge sind nicht wirklich praxistauglich", beharrte Roland Walter (CDU). Däubler wies darauf hin, dass die Kurstadt Bad Säckingen ein natürliches Interesse daran haben müsse, die traditionell hohe Luftbelastung zu reduzieren. Dies sei ursprünglich eine Triebfeder für das Engagement in Sachen E-Mobilität gewesen. Nach Ansicht von Michael Krane (CDU) sei die hohe Schadstoffbelastung aber ein "hausgemachtes Problem", das durch Vorhaben wie das Brennet-Areal und die Verkehrsberuhigung vor den Beck-Arkaden verschärft werde.

Frank van Veen bezeichnete das Elektromobilitätskonzept als "momentan sinnlose Ausgabe", denn dass die E-Fahrzeuge aufgrund aufwendiger Produktionsmethoden keine CO2-Einsparungen brächten, werde von verschiedensten Stellen untermauert. Um eine Ablehnung des Mobilitätskonzept zu verhindern, beantragte Hidir Gürakar (SPD) – allerdings erfolglos – eine Vertagung der Entscheidung.

Ruth Cremer-Ricken mahnte letztlich zu Sachlichkeit: "Wir verschließen die Augen vor der Realität, wenn wir nicht berücksichtigen, dass Bevölkerung und viele Unternehmen bereits viel weiter sind", warnte sie. Jetzt nicht den eingeschlagenen Weg weiterzufolgen und ein weiterführendes Mobilitätskonzept zu erarbeiten – noch dazu zu solchen Konditionen – "wäre eine vertane Chance".

Das nun zu erarbeitende Konzept soll nach Däublers Darstellung möglichst praxisorientiert sein und in konkrete Maßnahmen einfließen. Vor allem solle es eben an das bisher Geleistete anknüpfen. Bad Säckingen solle als "Marke im Elektromobilitätssektor" verankert und eine Bürgerbewegung initiiert werden, so Däubler weiter.