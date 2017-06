Bad Säckingen Bad Säckingens Bürgermeister Guhl fühlt sich persönlich getroffen

CDU-Fraktionschef Martin Albers greift im Waldshuter Kreistag den Bad Säckinger Bürgermeister Guhl an, obwohl der gar nicht anwesend ist.

Nach dem Angriff des CDU-Fraktionsvorsitzenden Martin Albers auf Bürgermeister Alexander Guhl in der Kreistagssitzung diese Woche ist Guhl nach eigenen Worten „tief enttäuscht“ und getroffen. Guhl, der an der Sitzung entschuldigt fehlte, war von Waldshuts Ex-OB Albers in der Debatte um die Besetzung eines Krankenhausausschusses vorgeworfen worden, er sei der Chef jener Baubehörde, die vor 30 Jahren die Brandschutzmängel im Spital Bad Säckingen übersehen habe. Guhl sagte auf Anfrage des SÜDKURIERS, er habe trotz politischen Ringens bislang kein schlechtes Verhältnis zu Albers gehabt. Er habe nicht geahnt, dass Albers jetzt in dieser Frage persönlich werde. Wenn Albers das Verhältnis weiter „emotional kaputt machen“ wolle, dann sei er damit auf dem richtigen Weg, so Bürgermeister Guhl. Er könne außerdem nicht nachvollziehen, sagte Guhl, warum der CDU-Fraktionsvorsitzende unbedingt verhindern möchte, dass er als Kreisrat in den entsprechenden Ausschuss entsendet werde.