vor 8 Minuten Markus Baier Bad Säckingen Bad Säckingen wird in den nächsten Monaten vielerorts zum Nadelöhr

In den nächsten Monaten dürfte es in Bad Säckingen heiß her gehen: Sechs Großprojekte sollen in der Zeit bis Spätherbst in der Stadt umgesetzt werden. Teils sind in deren Zusammenhang erhebliche Behinderungen zu erwarten. Die Polizei rät daher zu einer zeitlichen Entzerrung – etwa indem einige Vorhaben verschoben werden.

