Bad Säckingen Bad Säckingen untersucht medizinische Versorgung mit eigenem Gutachten

Gemeinderat und Stadtverwaltung wollen mehr Klarheit über die Situation im Gesundheitswesen. Gremium beauftragt Berliner Beratungsfirma

Die Stadt Bad Säckingen gibt jetzt ein eigenes Gutachten zur Krankenversorgung in Auftrag. Das Gutachten soll dabei nicht nur das Spital-Thema untersuchen, sondern ein Blick auf den gesamten Gesundheitsstandort Bad Säckingen werfen. Zu dem Gemeinderatsbeschluss aus nicht-öffentlicher Sitzung sagte Bürgermeister Alexander Guhl gestern auf Nachfrage unserer Zeitung: „Die Stadt braucht für die Zukunft des Gesundheitsstandortes Bad Säckingen Perspektiven.“ Dabei sei es wichtig, dass örtliche Akteure nicht nur im eigenen Saft schmoren, sondern auch neue Impulse von Außen kommen. Es müsse mal ein Externer auf die Situation schauen und Ratschläge erarbeiten.

Wohin kann die Reise für eine Stadt wie Bad Säckingen gehen? Diese Frage soll jetzt Gök Consulting aus Berlin beantworten. Das Beratungsbüro hat laut Guhl Erfahrung mit Themen rund um den Bereich Gesundheit. Gök Consulting habe unter anderem bei der Krankenhauslösung im Landkreis Calw beraten, wo ein Zwei-Häuser-Modell eingerichtet wurde.

Selbstverständlich werde das Akutkrankenhaus in Bad Säckingen in der Untersuchung ein Schwerpunkt sein, sagte Guhl. Was passiert, wenn das Spital schließt? Ebenso sei es etwa wichtig, zu untersuchen, welche anderen Betriebsmodelle möglich seien. Als Beispiele für andere Wege nannte Guhl die mitarbeitergeführte Klinik in Spremberg, das Krankenhaus in Oberndorf am Neckar bei dem die Stiftung Rehabilitation Heidelberg miteingestiegen sei oder auch die Chancen für ein Bürgerspital. Allerdings bewege man sich bei solchen Fragen im luftleeren Raum. Man könne derlei Dinge natürlich untersuchen, so Guhl, entscheidend sei letztlich jedoch, ob der Landkreis das Krankenhaus in Bad Säckingen überhaupt abgeben würde.

Bisher jedenfalls habe er diesbezüglich keine positiven Signale aus Waldshut wahrgenommen. „Im Moment habe ich nicht die Hoffnung, dass der Landkreis da mitspielen würde“, so der Bürgermeister.

Daneben sei es jedoch wichtig, auch alle anderen medizinischen Versorgungsaspekte genau unter die Lupe zu nehmen. Für Bad Säckingen ist das natürlich auch der Bereich der Rehabilitation. Da seien etwa die künftigen Möglichkeiten und Potenziale der geriatrischen Reha auszuloten oder beispielsweise die einer Einrichtung für Jugendpsychiatrie. Ein weiterer Schwerpunkt werde die hausärztliche und die fachärztliche Versorgung der Bürger in der Region in und um Bad Säckingen sein. Das dem Gemeinderat diesbezüglich vorgelegte zahlmaterial über Arztpraxen sei auch der Grund gewesen, weshalb das Thema nicht-öffentlich beraten worden sei. Der Beschluss des Gemeinderates sei im Übrigen einstimmig gefallen. Die Kosten für das Gutachten belaufen sich n ach Aussagen des Bürgermeisters auf rund 20 000 Euro.