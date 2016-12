Bad Säckingen Bad Säckingen trägt jetzt das Heilbad im Schild

Die Bad Säckinger wissen es, ihre Stadt ist ein Heilbad. Aber jetzt können es die Gäste, die nach Bad Säckingen kommen, lesen. Nicht nur dass die Ortseingangsschilder jetzt ein einheitlichen Bild bieten, sondern sie sind jetzt auch mit der Bezeichnung „Heilbad“ versehen worden.

Immer wieder sind in den vergangenen Jahrzehnten die Ortseingangsschilder ausgetauscht worden, weil sie beschädigt oder einfach veraltet waren. Das führte dazu, dass die Tafeln an den einzelen Ortseingängen alle verschiedene Größen oder Schriftarten hatten. Das wollte die Stadtverwaltung jetzt ändern. „Wir haben die Gelegenheit genutzt, alle Tafeln auszutauschen, damit es ein einheitliches Bild gibt“, erklärt Anton Büdel, Leiter des Ordnungsamtes. Das Recht zum Führen der Bezeichnung „Heilbad“ erhielt die damalige Stadt Säckingen fast zeitgleich mit der Verleihung der Auszeichnung „Bad“ im Jahre 1978.

Obwohl Bad Säckingen damit die Möglichkeit hatte, die Bezeichnung „Heilbad“ gemeinsam mit dem Ortsnamen zu führen, hat sie diese nie wahrgenommen. „Keiner weiß warum“, erklärt der Ordnungsamtsleiter. Jetzt hat sich Bürgermeister Alexander Guhl gewünscht, dass diese Bezeichnung in den neuen Ortstafel mit aufgenommen wird. „Mit der Aufnahme dieser Bezeichnung soll die Bedeutung der Therme für den Gesundheits- und Tourismusstandort auch sichtbar hervorgehoben werden“, erklärt Anton Büdel weiter. Die erste Tafel ist jetzt von den Mitarbeitern des Technischen Dienstes, am östlichen Ortseingang von Bad Säckingen von Murg her kommend, realisiert worden. „Nach und nach werden jetzt auch die anderen Tafel aufgehängt“, verspricht Büdel.