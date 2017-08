Bad Säckingen Bad Säckingen macht seine Kreuzchen

Vorbereitungen auf die anstehende Bundestagswahl laufen. Ordnungsamtsleiter Anton Büdel ist der Herr der Wahlurnen

Am 24. September ist es soweit: Ein neuer Deutscher Bundestag wird gewählt. Dass es gerade im Hinblick auf die anstehende Wahl viel zu erledigen gibt, weiß Anton Büdel, Ordnungsamtsleiter der Stadt Bad Säckingen. Damit die Wahl reibungslos und nach den fünf Grundsätzen allgemein, frei, geheim, gleich und unmittelbar ablaufen kann, muss Vieles beachtet und vorbereitet werden.

Nachdem ein Wahltermin festgelegt wurde, gilt es zunächst, eine präzise Terminplanung zu gestalten. Es müssen die entsprechenden Materialien besorgt, das EDV-Auswertungsprogramm überprüft, die Wahllokale bestimmt und eingerichtet sowie die Wahlhelfer gefunden und eingewiesen werden. Und bei alledem dürfen die gesetzlichen Neuerungen nicht außer Acht gelassen werden.

Am letzten Sonntag war dann Stichtag, sodass alle Wahlberechtigten in das Wählerverzeichnis eingetragen werden mussten. „In den elf Wahlbezirken, die zu Bad Säckingen gehören, sind das immerhin 12 000 Personen“, berichtet Anton Büdel. Es bleibt eine Frist bis zum 3. September, einen Antrag auf Briefwahl zu stellen.

Doch, wer ist denn jetzt genau „wahlberechtigt“? Der Ordnungsamtsleiter erklärt: Der Paragraph 12 aus dem Bundeswahlgesetz zum Thema Wahlrecht benennt hier alle Volljährigen, die für mindestens drei Monate in der Bundesrepublik Deutschland wohnhaft sind und über die deutsche Staatsbürgerschaft verfügen. Möglich ist auch eine Wahl aus dem Ausland, wenn man in den letzten 25 Jahren für drei Monate in Deutschland gelebt hat und die eben genannten anderen Voraussetzungen erfüllt. „Für die Wahlentscheidung förderlich ist eine frühzeitige beziehungsweise generelle politische Informationsbeschaffung, um sich eine vertretbare Meinung zu bilden“, betont Anton Büdel.

Der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung beispielsweise sei hierfür ein nützliches Mittel. Generell sei die Wahlbeteiligung an der Bundestagswahl vergleichsweise hoch, berichtet Büdel. In Bad Säckingen lag sie im Jahr 2013 bei der letzten Bundestagswahl bei 69 Prozent. „Ich würde mir trotzdem wünschen, dass sich mehr Bürger für die Wahl interessieren und auch ehrenamtlich mithelfen“, meint Büdel. In Bad Säckingen sind bei Bundestagswahlen um die 80 Wahlhelfer im Einsatz. Einen Beisitzer für die diesjährige Wahl sucht Anton Büdel noch.

Wer helfen möchte, kann sich auf dem Rathaus melden. Dass das Wahlinteresse an der Bundestagswahl im Vergleich hoch ist, hänge mit dem intensivierten Wahlkampf und der individuell höheren Relevanz bundespolitischer Themen zusammen, vermutet Büdel.