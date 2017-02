Bad Säckingen Bad Säckingen legt den Fokus auf Radfahrer, vor allem auf Radpendler und auf Radfahren im Alltag

Bad Säckingen geht als Radkultur-Stadt an den Start. Beim bunten Programm sind mitmachen und mitradeln angesagt.

Bad Säckingen – 200 Jahre nach der Erfindung des Fahrrads tritt Bad Säckingen in den Kreis von bislang 17 vom Land Baden-Württemberg geförderten Radkultur-Kommunen der gleichnamigen Initiative des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg ein. Die Stadt will die Bürger damit auch für das Radfahren im Alltag begeistern. Dies schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Neben Bad Säckingen bieten auch Ravensburg, Bühl, der Landkreis Heilbronn, Kirchheim unter Teck und Ostfildern zusammen mit der Initiative in diesem Jahr Bürgern ein vielfältiges Programm rund um das Thema Radfahren. Winfried Hermann, Landesminister für Verkehr, betonte am 2. Februar in Stuttgart: „Ich freue mich über die Rekordzahl von sechs Radkultur-Kommunen, die sich im Jubiläumsjahr des Fahrrades für eine fahrradfreundliche Mobilitätskultur im Land stark machen und Menschen vor Ort motivieren, im Alltag ganz selbstverständlich auf das Fahrrad zu steigen.“

In Bad Säckingen werden im Rahmen der Landesförderung zwei Radkultur-Aktionen umgesetzt: Das Radservice-Paket und das Stadtradeln mit einem besonderen Fokus auf Radpendler, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Vor dem Hintergrund der geplanten Aktivitäten sagte Bürgermeister Alexander Guhl: „Wir wollen die Menschen hier in Bad Säckingen dafür gewinnen, im Alltag noch öfter aufs Fahrrad zu steigen. Neben der Schaffung besserer Rahmenbedingungen, braucht es dafür auch eine entsprechende Kommunikation und Motivation. Als Radkultur-Kommune können wir nun zusätzliche Aktionen umsetzen, die sowohl die Freude am Radfahren erlebbar machen als auch die Rahmenbedingungen in Bad Säckingen weiter verbessern.“

In Vorbereitung auf die kommende Fahrradsaison werden im Bad Säckinger Stadtgebiet an radverkehrstechnisch günstig gelegenen Orten im Stadtgebiet Pump- und Reparaturstationen, die sogenannten Radservice-Punkte, eingerichtet. Sie bieten künftig allen Radfahrern die Möglichkeit, kleinere Pannen auch unterwegs selbst, schnell und kostenfrei zu reparieren. Weiter geht es bei dem Projekt mit dem Stadtradeln von 24. Juni bis 15. Juli. In diesem Zeitraum sollen von den Bürgern dann möglichst viele Radkilometer gesammelt werden. Alles was es dafür braucht, sind zahlreiche engagierte Teams aus Freunden, Kollegen, Nachbarn oder Verwandten, viel Spaß am gemeinsamen Radeln und natürlich Fahrräder.

