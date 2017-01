Bad Säckingen Bad Säckingen im Jahr 2017  "Wir kommen weiter voran"

Bad Säckingen wächst gegen den Trend. Das ist ein Umstand, den sich zwar jeder Bürgermeister wünscht, aber gleichzeitig auch Herausforderung an die Politik stellt. Bürgermeister Alexander Guhl zieht Fazit des letzten Jahres blickt auf die anstehenden Themen in 2017.

Welche Themen haben Verwaltung und Gemeinderat der Stadt Bad Säckingen im vergangenen Jahr besonders beschäftigt?

Es waren in der Hauptsache vier Themen: Die Flüchtlingswelle, das Brennet-Areal, die Sicherung der Aqualon-Therme und das Bad Säckinger Krankenhaus. Beim Flüchtlingsthema war am dringendsten die Logistik, also die Unterbringung der Menschen. Da haben wir sehr gut mit dem Landkreis Waldshut zusammengearbeitet. Beim Spital sind wir als Stadt aber außen vor. Hier sind die Gesellschafter gefordert! Die Stadt kann diesbezüglich immer nur an die Verantwortung der Träger appellieren. Das Thema Aqualon haben wir zu einem guten Ende gebracht, das Brennet-Areal zu einem Etappenergebnis.

Sie sagen Etappe – wie geht es auf dem Brennet-Areal weiter?

Zunächst dürfen jetzt die drei Märkte Edeka, Lidl und Aldi gebaut werden. Gemeinsam mit dem Investor steht dann die Weiterentwicklung der nördlichen Bebauung entlang der Bundesstraße an. Darüber hinaus geht es um eine sinnvolle Anbindung des Brennet-Areals an die Bad Säckinger Innenstadt. Ich möchte, dass diese beiden Gebiete sich gegenseitig stärken und nicht in Konkurrenz zueinander treten. Also bedarf es einer sinnvollen Verknüpfung von Brennet-Areal und Innenstadt. Das geht von der guten Anbindung mit dem Fahrrad über die Elektro-Rikscha bis hin zum Kurbähnle. Wir müssen da Ideen sammeln und weiter denken als bisher.

Der Bad-Status ist mit dem Weiterbetrieb des Aqualons gesichert?

Ja, da sind wir letztlich zu einem Kompromiss gekommen – und zwar zu einem, mit dem beide Seiten leben können. Wir haben zwar heftig gerungen, aber es dennoch geschafft, in einem partnerschaftlichen Einvernehmen eine tragfähige Lösung zu finden. Zurzach wird die Therme weiterentwickeln. Gleichzeitig kommen weitere gute Nachrichten aus dem Kurgebiet: Die Rehaklinik hat mit einer außerordentlich guten Belegung von über 95 Prozent im vergangenen Jahr seit langem wieder schwarze Zahlen geschrieben. Der Gewinn liegt über 250.000 Euro. Geschäftsführer Volker Kull hat es geschafft, das Haus wieder zurück in die Erfolgsspur zu bringen.

Bleiben wir bei der Gesundheit: Die Krankenhausversorgung in der Region Bad Säckingen war im vergangenen Jahr 2016 ein Dauerbrenner und wird es wohl auch 2017 bleiben?

Es ist ein Thema, auf das wird nur indirekt Einfluss haben. Als Bürgermeister der Stadt Bad Säckingen werde ich gegenüber dem Landkreis Waldshut nicht müde, unsere Position zu vertreten. Aber Gesundheitsversorgung ist nun mal Aufgabe des Landkreises. Als Baurechtsbehörde hatte meine Verwaltung zusammen mit Landrat Martin Kistler und der neuen Geschäftsführerin Simone Jeitner eine Spitalbegehung wegen des Brandschutzes. Wir sind so verblieben, dass bis Ende Januar ein Katalog mit den notwendigen Maßnahmen vorgelegt wird.

Wie geht es dann weiter?

Neben baulichen Maßnahmen brauchen wir auch einen Neustart in der Kommunikation. Ich schlage vor, dass wir die Uhr zurückdrehen und uns in einem moderierten Kreis weitere Gedanken über dieses sehr wichtige Thema machen – nennen Sie es runden Tisch oder nicht. Wichtig ist nur, dass neben den Gesellschaftern, der Geschäftsführung und der Stadt Bad Säckingen auch niedergelassene Ärzte dabei sind, genauso wie der Rettungsdienst und Bürger, die sich besonders in diesem Bereich engagieren. Es geht hier auch um Teilhabe und um die Frage, was die Bevölkerung für Erfahrungen mit der derzeitigen Situation macht. Das ist aufwendig, aber ich bin überzeugt, es lohnt sich, auch wenn es nicht das einzige Thema ist, um das wir uns zu kümmern haben.

Was steht weiter auf der Agenda für das Jahr 2017?

Schule und Sport wird uns beschäftigen. Die Generalssanierung der Badmattenhalle steht an, der Neubau der Turnhalle und der Mensa im Schulzentrum in der Zähringerstraße. Jugend und Bildung – das sind Themen, die uns in den nächsten Jahren weiter beschäftigen werden. Unsere Stadt Bad Säckingen wächst weiter, das ist gut so. Wir zählen mittlerweile 17.800 Einwohner. Aber gerade wenn junge Familien kommen, sind das Herausforderungen für uns im Bereich Schule und Kindergarten.

Apropos Wachstum, wie sieht es mit dem Wohnungsmarkt aus, der in Bad Säckingen ja nach wie vor angespannt ist – Stichwort Leimet III und Lange-Areal?

Es wurde bereits 2016 viel gebaut, mehrere Projekte wurden begonnen. Und wir kommen weiter voran. Ich gehe davon aus, dass wir gegen Mitte des Jahres den Bebauungsplanentwurf für Leimet III im Gemeinderat einbringen können. Entstehen sollen dort in bester Wohnlage um die 150 Wohneinheiten. Den nächsten Schritt im Jahr 2018 wollen wir in Obersäckingen auf dem Areal Lange machen – wenn die Grundstücksfragen geregelt sind. Wir beabsichtigen dort günstigen, teilweise auch sozial geförderten Wohnraum zu bauen. Es geht um über 200 Wohneinheiten.

Dann entsteht dort ein ganz neues Quartier...

…ja, für bis zu 500 Menschen. Das große Problem wird aber der Verkehr. Das haben wir noch nicht gelöst. Wir können dort nichts realisieren, wenn wir kein tragfähiges Mobilitätskonzept haben. Ohnehin müssen wir beim Thema Verkehr für die Zukunft neue Wege gehen. Ein Gedanke ist etwa ein Pool von Leihfahrzeugen für ein Quartier, die Benutzung wird dann über die Nebenkosten abgerechnet. Es gibt zahlreiche Ideen auf dem Gebiet. Hier müssen Konzepte her, für deren Ausarbeitung wir auch Zuschüsse bekommen werden. Wir müssen in neuen Bahnen denken oder uns mit den Staus abfinden. Denn nicht jeder Stau in der Stadt ist Durchgangsverkehr. Vieles ist auch hausgemacht.

Zur Person

Fragen: Andreas Gerber

Alexander Guhl ist seit Januar 2012 Bürgermeister der Stadt Bad Säckingen. Guhl, Jahrgang 1970, kam aus Horb am Neckar, hat sich 2011 um die Nachfolge von Martin Weissbrodt beworben und sich in einem Wahlkampf mit insgesamt zehn Kandidaten und zwei Wahlgängen durchgesetzt.