Bad Säckingen hat wieder mehr Kinder: An den Grundschulen wird es eng

Die Bevölkerung Bad Säckingens wächst, in der Kernstadt steigen die Schülerzahlen. Für die Stadt bedeutet das: Erweiterung von Schulen und mittelfristig vielleicht sogar Schulneubauten

Die Einwohnerschaft der Stadt Bad Säckingen wächst gegen den Trend. Dieser an sich erfreuliche Umstand hat auch eine Kehrseite: Wenn die Bevölkerung wächst, muss natürlich auch die Infrastruktur mithalten. Das beginnt bereits bei den Schulen. Und weil die beiden Grundschulen in der Kernstadt aus den Nähten platzen, wird jetzt die Weihermattenschule erweitert. Der Gemeinderat beschloss deshalb am Montag einstimmig die Erweiterung um zwei Klassenzimmer sowie einen Anbau ans beengte Lehrerzimmer mit einem zusätzlichen Büro für das Konrektorat. Kostenpunkt insgesamt: 240 000 Euro.

Das Thema war bereits im Rahmen der Haushaltsberatungen diskutiert worden. Der Gemeinderat hatte deshalb im Etat 305 000 Euro eingeplant. Die Summe muss nun nicht komplett ausgeschöpft werden. Weil die Platznot drängend ist und bis zum neuen Schuljahr zwei zusätzliche Klassenzimmer stehen müssen, hat sich die Stadt für die Erweiterung der Klassenräume in Containerbauweise entschieden. Fundamente, Kanal- und Leitungsanschlüsse kosten 53 600 Euro. Der Mietpreis für die Container beträgt jährlich 26.400 Euro bei einer 60 monatigen Laufzeit. Die Erweiterung des Lehrerzimmers wird in Holzmodulbauweise an der Nordseite der Schule angebaut und ist auf 160.000 Euro kalkuliert.

CDU-Stadtrat Clemens Pfeiffer, Vertreter des Gemeinderates im Arbeitskreis Grundschulen, hält die Maßnahmen für erforderlich. Er berichtete dem Gemeinderat von den Überlegungen des Arbeitskreises. Die Raumnot in der Weihermattenschule entsteht unter anderem deshalb, weil es an der Wallbacher Grundschule wieder mehr Kinder gibt und die dort zeitweise untergebrachte Grundschulförderklasse wieder zurück an die Weihermattenschule muss.

Man habe auch die Möglichkeit diskutiert, die Förderklasse in Wallbach zu belassen und dort zu erweitern. Das wäre eine Stärkung des dortigen Standortes gewesen, so Pfeffer, beim Schulamt sei diese Möglichkeit aber nicht gewünscht worden.

Pfeiffer mahnte im Gemeinderat grundsätzliche Überlegungen zur Grundschulstruktur an. Die Containerlösung könne angesichts eines möglichen weiteren Wachstums nur eine Übergangslösung sein. Das sagte auch CDU-Stadtrat Franz Isele: „Wenn die Stadtentwicklung so weitergeht, ist die Anmietung von Containern kein Dauerzustand.“ Laut Pfeiffer sei bereits absehbar, dass im nächsten Jahr die Schülerzahlen an der Anton-Leo-Schule steigen. Dort seien keine Erweiterungen möglich, weshalb dann wahrscheinlich Kinder an die Weihermattenschule ausweichen müssten. „Deshalb sollten wir uns bald intensiv Gedanken machen, wie wir die Grundschulen organisieren.“ Dabei müsse auch an Obersäckingen gedacht werden, so Pfeiffer. Wenn dort die geplanten Baugebiete realisiert würden, werde die dortige Grundschule definitiv zu klein.