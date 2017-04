Bad Säckingen Bad Säckingen hat Ärger mit dem Abfall

Beim Rundgang der Initiative „Schluss mit schmutzig“ fordert eine Bürgerin rigorosere Verwarn- und Bußstrafen. Auch diverse Fälle von Sachbeschädigung, etwa am Grillplatz beim Rhein, sorgen für Unmut.

Bad Säckingen – „Nur wenn es den Leuten an den Geldbeutel geht und es richtig weh tut, dann ändern sie sich und werfen ihren Abfall nicht einfach auf die Straße“, erklärte Eva Hecker erbost, als sie an dem Rundgang der Initiative „Schluss mit schmutzig“, der am Montagnachmittag stattfand, teilnahm. Zum Treffen waren Bürgermeister Alexander Guhl, der Leiter des Rechts- und Ordnungsamtes Anton Büdel und der Leiter der Technischen Dienste Klaus Strittmatter, gekommen.

Allerdings war der Termin nicht ideal gewählt, da am Vormittag die fleißigen Helfer des Technischen Dienstes überall schon sauber gemacht hatten, was am Wochenende an Müll angefallen war. Trotzdem konnte Klaus Strittmatter glaubhaft bestätigen, dass es an vielen Ecken und Enden verheerend aussah, obwohl kurz vorher die Stadtputzete für eine saubere Stadt gesorgt hatte. Eva Hecker, als Vertreterin der Bürgerschaft (nur sie war leider zu dem angekündigten Termin gekommen) plädierte dafür, dass die angekündigten Buß- und Verwarnungsgelder von 20 bis 150 Euro je nach Art des weggeworfenen Abfalles, wirklich verhängt würden. Dazu müsste mehr Personal eingesetzt werden.

Die größten Abfallsünder sind nach wie vor viele Raucher. Weggeworfene Zigarettenkippen sind nur mühsam zwischen den Pflastersteinen heraus zu puhlen. Schwerpunkte, an denen nach dem Wochenende besonders viel Müll liegt und für die Kurstadt Bad Säckingen ein hässliches Bild abgeben, sind der Bahnhofsbereich, die Unterführungen, die Badmatte, der Schlosspark, der Auplatz, der Parkplatz an der Güterstraße, die Zufahrt zu McDonalds und der Grillplatz am Rheinuferweg. Hier lassen vorwiegend Jugendliche ihren Müll liegen, nachdem sie am Wochenende ausgiebig gefeiert haben.

Wie Klaus Strittmatter erklärte, gibt die Stadt 280 000 bis 300 000 Euro pro Jahr für die Stadtreinigung aus, um den Müll, den viele Bürger achtlos wegwerfen, wieder einzusammeln. Obwohl die Stadt viele Mülleimer im Stadtgebiet aufgestellt hat, wird der Abfall neben die Müllgefäße geworfen. Die Kotbeutel, die für die Hundehalter gedacht sind, werden aus den Behältnissen genommen und auf den Straßen der Innenstadt verstreut. Beim Grillplatz am Rheinuferweg wurde ein 120-Liter-Abfalleimer aus der Verankerung gerissen und samt Betonplatten in den Rhein geworfen. Zu den Erziehungsaufgaben von Eltern, Kindergärten und Schulen gehöre es, das achtlose Wegwerfen von als Teil der Umweltverschmutzung zu brandmarken. Das gute Beispiel der Erwachsenen bewirkt allerdings mehr, als bloß Worte. Wenn auch Bad Säckingen nicht gerade besonders sauber ist, erklärte Bürgermeister Guhl, so weiß er, dass auch andere Städte mit dem Problem zu kämpfen hätten.

„Bad Säckingen befindet sich im vorderen Mittelfeld“, erklärte Alexander Guhl selbstkritisch. Er ist für jede praktische Anregung dankbar, die dazu führt, das Problem besser in den Griff zu bekommen.