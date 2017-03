Bad säckingen Bad Säckingen feiert das Fridolinsfest

Bad Säckingen feiert am Sonntag, 5. März, das Fridolinsfest. Der Freiburger Weihbischof Michael Gerber hält die Festpredigt. Was Sie über das Fest wissen müssen, erfahren Sie hier.

Bad Säckingen (ska) Die Trompeterstadt feiert am kommenden Sonntag, 5. März, den Heiligen Fridolin und damit das höchste Kirchenfest in Bad Säckingen. Neben dem Pontifikalamt und der Orchestermesse im Münster St. Fridolin, markiert die Prozession durch die Innenstadt im Anschluss daran, den Höhepunkt des Festaktes. Zelebrant und Prediger in diesem Jahr ist Michael Gerber, Weihbischof der Erzdiözese Freiburg.

Beim ersten Fridolinsfest nacht dem Zweiten Weltkrieg, strömten damals 20 000 Besucher nach Bad Säckingen, um dem Festtag mit der Prozession beizuwohnen. Heute lockt das Fest zwar nicht mehr die Massen in die Innenstadt, ist es doch immer noch ein erhebender Anblick, wenn sich die Prozession mit dem schweren Schrein des Glaubensboten St. Fridolin durch die Gassen der Altstadt schiebt. Jedes Jahr mit dabei: eine Delegation aus Santeramo in Italien und eine Delegation aus Näfels im Katnon Glarus in der Nordwestschweiz, beides Partnerstädte von Bad Säckingen. Mit der Nordwestschweiz besteht eine besondere Verbindung, denn die Region Fricktal stand Jahrhunderte hindurch bis zur Säkularisation im Jahr 1806 mit dem Stift Säckingen in enger Verbindung. Glarus und Säckingen waren bis ins 14. Jahrhundert eine territoriale Einheit, die erst 1395 nach der Schlacht bei Näfels aufgehoben worden ist. Doch heute sind Näfels und Bad Säckingen einfach nur noch Freunde, die sich jedes Jahr aufs Neue auf das hohe Kirchenfest freuen.

Bereits um 6 Uhr am Sonntagmorgen ist das Festgeläute, dem um 6.30 Uhr die feierliche Aussetzung des Reliquienschreins angeschlossen ist. Um 9 Uhr beginnt dann das Pontifikalamt im St. Fridolinsmünster mit Zelebrant und Prediger Weihbischof Michael Gerber von der Erzdiözese Freiburg. Während dem Pontifikalamt wird die Orchestermesse vom Münsterchor und dem Vocalconsort Bad Säckingen gesungen. Zu hören ist die Missa in C „Krönungsmesse“ von Wolfang Amadeus Mozart mit den Solisten Miriam Feuersinger (Sopran), Irene Hofmann (Alt), Nino Aurelio Gmünder (Tenor) und Clemens Morgenthaler (Bass) sowie dem Münsterorchester. Die musikalische Leitung hat Bezirkskantor Markus Mackowiak.

Im Anschluss an das Pontifikalamt führt die festliche Fridolinsprozession mit dem Reliquienschrein des Glaubensboten durch die Bad Säckinger Innenstadt. Um 15.30 Uhr ist die feierliche Vesper zu Ehren der Heiligen im Fridolinsmünster. Die Predigt hält Pastoralreferent Berthold Kessler aus Stein in der Schweiz. Um 18 Uhr ist die Eucharistiefeier mit anschließender Rückversetzung des Reliquienschreins.