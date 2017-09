Bad Säckingen Bad Säckingen bekommt einen Stiftskeller: Das unterirdische Schmuckstück wird ausgegraben

Walter Gerteis findet einen zugeschütteten Raum unter seinem Grundstück. Der nun freigelegte Stiftskeller kann für Veranstaltungen gebucht werden.

Bad Säckingen hat eine jahrhundertealte Geschichte und birgt viel Verstecktes und Geheimnisvolles, von dem man bis heute nichts weiß. So erging es auch Walter Gerteis, der unter der Altstadt etwas Erstaunliches entdeckte. In seinem Hinterhof fand er einen zugeschütteten, historischen Gewölbekeller und grub ihn in Eigenregie aus. Höchstwahrscheinlich wurde der Keller vom Bad Säckinger Stift genutzt. Der Stiftskeller kann nun für Veranstaltungen gebucht werden und erweitert das Bad Säckinger Kultur- und Nachtleben.

Als Walter Gerteis im Oktober 1988 beschloss, seinen Hinterhof in der Rheinbrückstraße 29 zu renovieren, prägte diese Entscheidung die nächsten 29 Jahre seines Lebens. Beim Abtragen des Betons, das den Hinterhof bedeckte, grub er etwa 80 Zentimeter Erdreich ab, dabei stieß er auf einen Rundbogen mit einer Öffnung. „Es war pures Glück, das ich gleich den Eingang gefunden habe“, erinnert sich Walter Gerteis. Von der Neugier getrieben, grub er hinab und fand weiteres Mauerwerk.

Zu diesem Zeitpunkt ahnte Walter Gerteis noch nicht, welche Ausmaße der Stiftskeller hat. Die Neugier siegte, und er grub von Hand Schubkarre für Schubkarre weiter. Über 29 Jahre wurden so rund 50 Container Schutt abgeführt. Stadthistorikerin Adelheid Enderle-Jehle, die für das Denkmalamt tätig war, unterstützte den Fund. „Der Keller ist wirklich imposant, wahrscheinlich wurde er als Ökonomiegebäude des Bad Säckinger Stifts genutzt“, sagt sie. Zum Alter meint Adelheid Enderle-Jehle: „Die Bausubstanz wurde zwar nicht untersucht, das Gebäude muss aber vor 1806 erbaut worden sein.“ Walter Gerteis vermutet, dass der Keller zwischen 600 und 800 Jahre alt ist.

Der Gewölbekeller hat solche Dimensionen, dass er nicht vollständig wieder ausgegraben wurde. „Die enorme Länge ist eines der Besonderheiten des komplett erhaltenen Gewölbes“, so Adelheid Enderle-Jehle. „Der Keller erstreckt sich über noch mindestens vier weiteren Altstadtgebäuden in Ost- und Westrichtung“, ist sie sich sicher. In dem Bericht von Adelheid Enderle-Jehle steht: „Der Keller war mit Schutt angefüllt, in welchem keine Funde ausgemacht werden konnten. Nachdem ein Teil des Schuttes ausgeräumt worden war, zeigten die Ausmaße des Gewölbes eine Höhe von 3,80 Meter und eine Breite von 5,45 Meter.“

Bei einer besonderen Aktion, bei der auch die Feuerwehr beteiligt war, hat man versucht, den Gewölbekeller bis zum Ende zu vermessen. „Der Schutt war fast bis zur Decke und man konnte nur kriechend mit dem Maßband bis zum Ende gelangen“, erwähnt Walter Gerteis. „Der Keller ist schätzungsweise 42 Meter lang, davon wurden circa 17 Meter ausgegraben“, so Walter Gerteis weiter. Die eigentliche Stadt Säckingen lag bis 1830 auf einer Rheininsel. Auf dem rechten (deutschen) Ufer lag die Vorstadt. Von der Insel führten zwei Brücken über die Rheinarme und verbanden die Stadt mit dem Umland. 1830 wurde der rechte, verlandete Rheinarm zugeschüttet.

„Die Häuser standen nicht immer in derselben Richtung“, erklärt Adelheid Enderle-Jehle. Es gibt Keller, die nicht mit den Grundrissen der Häuser übereinstimmen. Walter Gerteis sagt: „Schutt von abgerissenen Häusern hat man beim Neubau der Einfachheit halber in die vorhandenen Keller abgeführt. So kam es, dass dieser Gewölbekeller verschollen war.“ „Es könnten noch weitere unentdeckte Keller oder unterirdische Gänge in Bad Säckingen schlummern“, so Adelheid Enderle-Jehle. Walter Gerteis hat bereits ein neues Projekt. Er baut seinen alten Kohlekeller in eine Weinstube im barocken Stil um. Das „Schlössli“ wird Mitte September fertiggestellt. Adelheid Enderle-Jehle setzt sich in Bad Säckingen aktiv für den Erhalt des Au-Friedhofs ein und ist auch Autorin des Buches „Die Geschichte des Stiftes Säckingen“.