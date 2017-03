Bad Säckingen bald im Baustellenchaos?

Stadtrat Clemens Pfeiffer sieht in der Baustellensituation "eine Vollkatastrophe für die Stadt"

Bei den zahlreichen Baustellen, die dieses Jahr in Bad Säckingen geplant sind, sieht CDU-Stadtrat Clemens Pfeiffer rot. Das wird "eine Vollkatastrophe für die Stadt", sagte er im Gemeinderat. Besonders würden die monatelangen Arbeiten an der Bundesstraße 34 die Anwohner belasten, so Pfeiffer. Die städtische Rechtsamtsleiterin Muriel Schwerdtner sagte, es habe erst eine Besprechung mit dem zuständigen Regierungspräsidium stattgefunden. Sicher sei jedoch, es werde zeitweise sogar zur Vollsperrung der Bundesstraße kommen, worauf ein Raunen durch den Ratssaal ging. Jeder Bad Säckinger weiß, was das bedeutet: Es fahren täglich zwischen 20.000 und 25.000 Fahrzeuge durch die Stadt. Eine Sperrung der Durchgangsstraße würde enorme Staus bedeuten. Eine Umleitung müsste quer über den Hotzenwald organisiert werden. Stadtrat Pfeiffer forderte die Stadtverwaltung auf, auf Entlastungsmaßnahmen zu drängen – notfalls müsse eben eine 24-Stunden-Baustelle her, damit das Ganze vorwärts gehe.