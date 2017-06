Bad Säckingen Bad Säckingen: Wie wohnen Senioren in der Zukunft?

Bad Säckingen: Wie wohnen Senioren in der Zukunft?

Fachleute machen sich Gedanken über die Herausforderungen des Alters und die Wohnformen der Zukunft.

Vier bis fünf Millionen Stürze älterer Menschen stellt die Bundesinitiative Sturzprävention jährlich fest. Der Grund dafür ist, dass die wenigsten Häuser und Wohnungen, die von Senioren bewohnt werden, nicht altersgerecht sind. Der Gemeinderat und Leiter des Marienhauses Hartmut Fricke sieht dieses Problem auch in Bad Säckingen. Nachdem der Stadtverwaltung am letzten Mittwoch eine Planungsgrundlage für altersgerechtes Wohnen in Bad Säckingen vorgestellt wurde, hat der SÜDKURIER Hartmut Fricke ein weiteres Mal getroffen. Denn sowohl von berufswegen wie auch als Leiter des demographiestrategischen Forums macht sich Fricke Gedanken über die Herausforderungen der alternden Gesellschaft, über Betreuung und auch Wohnformen der Zukunft.

"Mit der Planungsgrundlage ist es noch lange nicht getan", erklärt Fricke. "Wenn wir ein altersgerechtes Wohnangebot schaffen wollen, müssen wir uns zuerst fragen, ob dieses von den Leuten angenommen wird." Der SPD-Gemeinderat sieht nur eine geringe Umzugsbereitschaft bei Senioren, hat dafür aber auch Verständnis: "Während junge Menschen aufgrund ihres Studiums oder der Arbeit ständig umziehen, wohnen Senioren in Wohnungen und Häuser, in denen sie ihre Kinder groß gezogen haben." Das Kuratorium Deutsche Altershilfe bestätigt dies: 93 Prozent der über 65-jährigen leben eigenständig in Wohnungen, die für ihr Alter zunehmend unzureichend ausgestattet sind. Fricke möchte allerdings nichts überstürzen: "Wir müssen mit den Menschen zunächst reden. Es ist nicht damit getan, einfach neue Wohnungen zu bauen."

Gut vorstellen könnte Fricke sich beispielsweise gemeinschaftliche Wohnformen. In dieser leben verschiedene Generationen unter einem Dach und unterstützen sich gegenseitig: "Beispielsweise wohnt eine Familie mit Kindern im obersten Stockwerk. Die kauft für die Senioren im Erdgeschoss mit ein, dafür passen die mal auf die Kinder auf." Damit einhergehend ist die Verpflichtung zum Kontakt und zur gegenseitigen Unterstützung. Fricke glaubt daran, dass von diesen Wechselbeziehungen beide Seiten etwas lernen könnten. Die Senioren können ihre Lebenserfahrungen teilen und die jüngeren Menschen beispielsweise bei technischen Fragen weiterhelfen, so Fricke. Ob die Leute jedoch eine solche Wohnform überhaupt wollen, müsse erst herausgefunden werden.

Wichtig sei ein gewisser Organisationsgrad einer solchen Gemeinschaft, die ihre unterschiedlichen, dem Alter angepassten, Fähigkeiten vernetzen, ergänzen und notfalls durch ambulante Pflege verstärken können. In einer Stadt wie Bad Säckingen sieht Fricke soviel Bereitschaft zum bürgerschaftlichen Engagement in allen Bereichen, dass er einer solchen Idee gute Chancen gibt. Möglicherweise könne die Kommune auch die Steuerung übernehmen.

In diesen Zusammenhang sieht der Heimleiter des St. Marienhauses auf städtischer Seite schon erste Fortschritte im Bezug auf altersgerechtes Wohnen: "In der Verwaltung ist das Bewusstsein für dieses Thema schon deutlich gestiegen." Als Beispiel nennt Fricke die vielen Bordsteinabsenkungen in der Stadt. Diese machen es für Nutzer von Rollatoren und Rollstuhlfahrer leichter, die Straße zu überqueren.