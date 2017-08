Bad Säckingen Bad Säckingen: Unfallflucht mit hohem Schaden

Nach der Unfallflucht im Bad Säckinger Martinsweg sucht die Polizei neben dem unfallverursachenden Lastzug eine wichtige Zeugin

Der Unfall ereignete sich laut Polizei bereits am Mittwoch, 16. August. An dem genannten Tag befuhr um 10.15 Uhr ein Lastzug den Martinsweg in Richtung Großfeld, so die Schilderung im Polizeibericht. Hierbei habe der Anhänger einen am Straßenrand geparkten Renault gestreift und ihn erheblich beschädigt. Der Schaden wird von der Polizei auf mindestens 2000 Euro geschätzt. Der Lkw-Fahrer beging anschließend Unfallflucht, so die Behörden. Der Lkw-Anhänger war grau und hatte ein deutsches Kennzeichen aus Pforzheim (PF). Hinter dem Lastzug fuhr nach Polizeiangaben eine junge Frau mit einem silbernen Audi, die als wichtige Zeugin gesucht wird. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen entgegen (07761-9340).