Bad Säckingen Bad Säckingen: Türkisch-islamische Gemeinde stellt sich ins Abseits

Im multikulturellen Beirat der Stadt gibt es Ärger um Kritik an Erdogans Politik. Gleichzeitig werden erneut Vorwürfe wegen homophober Haltung des Imams der Bad Säckinger Moschee laut.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Der multikulturelle Beirat der Stadt hat seine Arbeit eingestellt. Vorausgegangen war ein Streit mit der türkisch-islamischen Gemeinde. Diese hatte nach Informationen unserer Zeitung daraufhin die Zusammenarbeit im Beirat aufgekündigt. Vorausgegangen war offenbar Kritik an der türkischen Politik Erdogans. Oguz Islam, Sprecher der hiesigen türkisch-islamischen Gemeinde, die dem umstrittenen Ditib-Dachverband angehört, bestreitet dies. Die türkisch-islamische Gemeinde habe die Zusammenarbeit nicht aufgekündigt. Die Frage, warum dann kein Vertreter der türkisch-islamischen Gemeinde bei der vergangenen Sitzung des Beirates anwesend war, beantwortete Oguz Islam mit den Worten: „Wir konnten aus zeitlichen Gründen nicht teilnehmen."

Hans-Peter Karrer, der Sprecher des multikulturellen Beirates, war gestern für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Auf unsere Nachfrage bestätigte jedoch Bürgermeister Alexander Guhl die dem SÜDKURIER vorliegenden Informationen. Die türkisch-islamische Gemeinde habe den Kontakt zum multikulturellen Beirat abgebrochen und sich aus dem Verteiler streichen lassen, dies sei sein Informationsstand, so Guhl. Aus seiner Sicht ruhe jetzt die Arbeit des Beirates. Denn er frage sich, wie sinnvoll ein Weiterführen des multikulturellen Beirates mit ausschließlich christlichen Gruppen überhaupt sei. Ihm sei zudem daran gelegen, den Beirat auf eine breitere als in der Hauptsache religiöse Grundlage zu stellen. Allerdings lasse das Interesse anderer gesellschaftlicher Gruppen an einer Mitarbeit im Beirat zu wünschen übrig.

Der Bürgermeister bedauerte den Rückzug der türkisch-islamischen Gemeinde. Die Stadt Bad Säckingen sei immer zum Dialog bereit, so Guhl, „ich hoffe die Irritationen lassen sich beseitigen“. Die Irritationen, wie Guhl es nannte, gingen nach SÜDKURIER-Informationen zurück auf eine Email, die im Verteiler des multikulturellen Beirates verschickt worden war. Sie war offenbar Auslöser des Zwistes und rief eine empörte Reaktion der türkischen-islamischen Gemeinde hervor. In der Email ging es offenbar um Vorwürfe, die türkische Regierung würde Hilfstransporte in die syrischen Kurdengebiete behindern. Das habe die türkisch-islamische Gemeinde zum Austritt bewogen.

Oguz Islam wollte zu dem Email-Vorgang konkret nicht Stellung nehmen. Er sagte nur, es sei „kurios“ wie man zu der Auffassung gelangt sei, die türkisch-islamische Gemeinde sei ausgetreten. Er sagte, wenn private Personen so argumentieren, sei das nicht gleichzusetzen mit der Haltung der ganzen Gemeinde. Wie dieser Satz genau gemeint war, wollte er nicht erklären. Islam sagte, dieser Vergleich sei nur beispielshaft gewesen.

In dem städtischen Beirat hat es jetzt wiederholt geknirscht. Das letzte Mal im September vergangenen Jahres: Wie der SÜDKURIER damals berichtete, hatte die türkische-islamische Gemeinde gedroht, die interkulturellen Woche platzen zu lassen, wenn nicht ein vom Jugendhaus geplanter Schwulen-Film aus dem Programm genommen werde. Die anderen Mitglieder gaben seinerzeit dem lieben Frieden willen nach, obwohl bereits die Flyer gedruckt waren.

Zwischenzeitlich kam die türkisch-islamische Gemeinde Bad Säckingen auch wegen angeblich homophober Äußerungen ihres Imams in die Schlagzeilen. Laut Medienberichten soll er Schwule als Perverse bezeichnet haben. Auch diese Vorwürfe wies Gemeindesprecher Oguz Islam als falsch zurück. Säkulare Mitglieder der türkischen Gemeinde beschreiben jedoch den neuen Imam, der erst seit vergangenem Jahr der Ditib-Moschee vorsteht, als stramm konservativ, national-theologisch und auf Erdogan-Linie getrimmt.