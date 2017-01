Bad Säckingen Bad Säckingen: Stadtmusik bittet ins Gloria

Stadtmusik Bad Säckingen gibt am Wochenende 21. und 22. Januar 2017 ihre Jahreskonzerte im Gloria-Theater. Auftritte stehen unter dem Motto Tanzvariationen. Der Vorverkauf läuft.

Tanzvariationen lautet das Motto der Jahreskonzerte, die die Stadtmusik Bad Säckingen am Wochenende im Gloria-Theater geben wird. Die rund 50-köpfige Kapelle und ihr Dirigent Johannes Brenke hoffen, dass das aus Neueinstudierungen und alten Bekannten bestehende Programm auf reges Interesse der Öffentlichkeit stoßen wird. Zu hören sind Werke von der Spätromantik bis zur Gegenwart.

Eingeleitet wird das Konzert von Stephen Bullas (Jahrgang 1953) Suite "Of ancient dances". Der Chefarrangeur eines amerikanischen Militärorchesters würdigt damit die indianischen Wurzeln der USA in einer sehr eigenständigen Weise, denn bei den Stücken handelt es sich nicht etwa um Bearbeitungen von Originalen, sondern um Neukompositionen, die den Geist und Stil indianischer Musik mit Einflüssen aus Europa verbinden.

Von den USA führt der Weg nach Skandinavien: Johan Halvorsen (1864-1935) gilt als Spätromantiker. "Norwegian Sea Picture" ist ein Satz aus der dritten Sinfonie, den Halvorsen selbst für ein Blasorchester instrumentiert hatte. Jan Eriksen passte diese überarbeitete Komposition lediglich an die Bedingungen moderner Blaskapellen an. "Es ist somit ein Zwitter zwischen Originalmusik und Arrangement", erklärt Johannes Brenke.

Die sechs "Armenischen Tänze" von Alfred Reed (1921-2005) zählen zu den Klassikern im Repertoire der Stadtmusik, die diese Suite bereits vor sechs Jahren aufgeführt hatte. Es handelt sich dabei (im Unterschied zu Bullas Suite) um eine Verarbeitung von Volkstänzen, "und es macht einfach Spaß, dieses Werk zu spielen", versichert der Dirigent. Ebenfalls eine Wiederaufnahme ist Robert Russel Bennetts (1894-1981) Suite alter amerikanischer Tänze, in denen sich der Komponist seiner Wurzeln erinnert. "Es ist absolut tonal und kann manchmal auch etwas rustikal wirken, wenn er zum Beispiel einen Ragtime, die Fiddle-Musik oder die in den 1920'er und 1930'er Jahren beliebten amerikanischen Walzer zitiert", so Brenke.

Für Überraschungen sorgen dürfte die mit "Crazy" betitelte Komposition von Derek Bourgeois (Jahrgang 1941). Er ist dafür bekannt, dass er gerne verschiedene Musikstile und -epochen zitiert und beim Zuhörer das Gefühl, etwas Vertrautes zu hören, erweckt, um dann verfremdende und irritierende Elemente einzustreuen. Den offiziellen Teil des Programms rundet Manfred Schneiders (1953-2008) "Jazz Inspiration" ab, bei dem die Stadtmusik Anklänge an den Big-Band-Stil sucht.

Vorverkauf

Die Gloria-Konzerte der Stadtmusik finden am Samstag, 21. Januar, 20 Uhr, sowie am Sonntag, 22. Januar, 17 Uhr, im Gloria-Theater statt. Eintritt: zwölf Euro; Schüler, Studenten und Auszubildende fünf Euro. Karten gibt es im Vorverkauf im Internet (www.gloria-theater.de) und im Gloria-Theater.