Bad Säckingen Bad Säckingen: Spectaculum bleibt treu

Mittelalter-Kulturfestival wird auch im Jahr 2018 erneut Gast im Schlosspark in Bad Säckingen sein. Fortsetzung ist bis 2023 geplant

Bad Säckingen (mara) Fans des Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS) brauchen sich nicht zu sorgen. Am Freitag war Bad Säckingen für das Jahr 2018 noch "Wackelkandidat".

Die Veranstalter des MPS befinden sich derzeit auf einer "Abschied vom MPS – noch zwei phantastische Jahre Tour 2017", einige Städte werden künftig nicht mehr besucht.

Doch der riesige Zulauf an Mittelalterfans mit Tausenden von Besuchern am vergangenen Wochenende und die mit den "grandiosen Umsätzen sehr zufriedenen" Marktstandbetreiber, schienen die Veranstalter davon überzeugt zu haben, dass es sich lohnt, weiterhin nach Bad Säckingen zu kommen. Wie der Veranstalter auf seiner Facebook-Seite verlauten lässt, wird das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum in Bad Säckingen bis zum Jahr 2023 fortgesetzt.

Derzeit werden per Facebook neue Bands, Künstler, Stelzenläufer und Feuerartisten für das MPS in Bad Säckingen, am 21. und 22. April 2018, gesucht. Auch scheint der Veranstalter die das Festivalgelände umschließenden Schlossparkmauern zu schätzen, das Gelände muss nicht noch mit Zäunen umgrenzt werden.

Und wo es keine Verstärker gibt und nur "unplugged" gespielt/gesungen werden darf, muss man sich nicht mit Beschwerden der angrenzenden Nachbarn wegen Ruhestörung rumplagen. Wie auch immer – den zahlreichen Fans der Mittelalterszene, vor allem aus der Schweiz, dürften die Gründe relativ egal sein, was zählt ist, das MPS in Bad Säckingen wird fortgesetzt.